DJ Mahmut Orhan za "Nezavisne": Publika u BiH zna kako se dobro zabavlja

Poznati turski producent i DJ Mahmut Orhan nastupiće na "Festivalu 84" na Jahorini, koji će se održati od 15. do 18. marta. Ovaj mladi umjetnik stekao je pažnju javnosti svojim radom, koji je uglavnom baziran na haus, indi dens i nu-disko zvuk.

Turski producent je u razgovoru za "Nezavisne" istakao da za publiku na Jahorini sprema mnogo pozitivne energije i savršenog zvuka, a da će lista pjesama biti formirana na osnovu atmosfere koja bude vladala na njegovom nastupu.

NN: Svirali ste i ranije u Bosni i Hercegovini. Publika ovdje voli Vašu muziku. Kakva su Vaša iskustva s našom publikom?

ORHAN: Publika u Bosni i Hercegovini zna kako da se dobro zabavlja. I ranije sam nastupao u nekoliko gradova u BiH i svaki put me dočekala odlična energija i uzbuđenje kod publike, koje je svaki put dovedeno do maksimuma. Siguran sam da će i ovoga puta biti tako.

NN: Objavili ste mnogo traka i veliki broj njih je završio na svjetskim top-listama najslušanijih pjesama. Da li biste mogli izdvojiti neku traku koja Vam je posebno draga?

ORHAN: Teško je odabrati samo jednu. Svaka od mojih traka je imala poseban uticaj na moju karijeru. Sve su mi podjednako drage jer svaka od njih označava jedan period mog života. Te trake se protežu od početka moje karijere na elektronskoj muzičkoj sceni pa sve do novih izdanja "Feel" i "Save me". Svaka od ovih pjesama ja imala veoma moćan uticaj na mene, i one su stvorile umjetnika kakav sam danas.

NN: Jedna od Vaših najpopularnijih traka je obrada teme iz kultnog TV serijala "Igra prijestola". Kako ste došli na ideju da stvorite ovu traku i kako je ona nastajala?

ORHAN: Kao i kod mnogih drugih mojih traka, inspiracija je došla onda kada sam to najmanje očekivao. Mnogo časova provedenih u studiju je dovelo do stvaranja ove pjesme i mogu reći da sam mnogo ponosan na nju. Rezultat koji sam dobio je odličan.

NN: Da li su u planu neka nova studijska izdanja, i kada publika može očekivati novi autorski rad Mahmuta Orhana?

ORHAN: Pripremio sam nekoliko novih traka koje će izaći pod naslovom "Six Days War". Ne želim još da otkrivam više informacija o ovom projektu, ali publika će svakako biti na vrijeme obaviještena kad sve bude spremno.

NN: Da li imate poruku za publiku koja će doći na Jahorinu i "Festival 84"?

ORHAN: Svaki moj susret sa bh. publikom je bio poseban na svoj način, te tako i ovog puta jedva čekam da dođem i da se ponovo vidimo.