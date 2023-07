DJ Marky najavio novi album (VIDEO)

DJ Marky najavio novi album nazvan "The Time Is Right", materijal od 12 pjesama donosi uvid kako se brazilski drum&bass pionir udružuje s cijelim nizom umjetnika, uključujući Harryja Shottu, Makoto, Alibi, Pola & Bryson i SOLAH.

Album je producirala Shogun Audio, izdavačka kuća koja ga je izdala, kao "ljubavno pismo Markyjevim kolegama, obožavaocima, saradnicima i D&B sceni u cjelini".

Fokusiran je na živahni drum&bass zvuk koji je forsirao od izdavanja svog debitantskog albuma, "In Rotation", 2004. godine.

Shogun Audio objaviće "The Time Is Right" 21. jula.

Prije toga, Marky je podijelio novi singl "Dance Again", koji uključuje vokale Javeona. Pjesmu možete poslušati u nastavku.