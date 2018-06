DJ Nakadia pred koncert u Banjaluci: Do nastupa u BiH ništa nisam znala o njoj

Nikada ne planiram šta ću izvesti prije izlaska na binu. Obično osluškujem šta je DJ prije mene puštao i onda nastavim od te tačke, te se trudim da razumijem šta ljudi žele i šta će ih učiniti srećnima. Ipak ostajem u okvirima svojih muzičkih lista, a to uvijek predstavlja nekoliko stilova tehno zvuka, od gruvi i melodičnog pa sve do jakog i moćnog, rekla je Nakadia, DJ s Tajlanda, uoči nastupa na festivalu "Element", koji će biti održan u subotu, 9. juna, na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

Nakadia je u razgovoru za "Nezavisne" govorila o najavljenom festivalu, početku karijere, najavi novih traka i putovanjima širom planete.

NN: Festival "Element" je novi festival na našim prostorima, a Vi ste jedan od glavnih izvođača. Šta ste znali o Banjaluci i Bosni i Hercegovini prije nego što ste dobili poziv za nastup na ovom festivalu?

NAKADIA: Da budem isrkena, i nisam znala mnogo. Prošle godine sam prvi put nastupala u Bosni i Hercegovini i tada su mi ljudi pričali o ratu koji se desio ovdje. Nažalost, na Tajlandu nas nisu učili o vašoj zemlji i vašoj kulturi.

NN: Možete li nam reći nešto više o Vašim počecima i da li ste ikada pomislili da ćete jednog dana biti jedna od najboljih u muzičkoj industriji?

NAKADIA: Nikada nisam planirala svoju karijeru, samo sam vježbala da postanem DJ. Tada, 2002. godine, moj menadžer Sebastian mi je rekao: "Ako budeš vježbala naporno, a talenat definitivno imaš, ljudi će ti plaćati da letiš na najljepša mjesta na planeti, gdje ćeš nastupati", tada sam rekla: "Nema šanse da se to dogodi", i iskreno nisam ni vjerovala u to. Počela sam da se bavim ovim poslom jer je moj stan bio u blizini noćnog kluba te je u mom krevetu zvuk bio kao da spavam na plesnom podijumu. Zato nisam mogla spavati nekad i do šest časova ujuto. Tako sam, umjesto da pokušavam zaspati, odlazila i zabavljala se s prijateljima u tom klubu, i tako je Sebastian, kojeg sam već upoznala putem društvenih mreža, imao ideju te mi je predložio da, ako sam već u klubu, onda bi trebalo da napravim biznis od toga i postanem DJ.

NN: Pjesma "Check & Run" Vam je donijela svjetsku slavu. Kako ste se tada osjećali i da li imate isti osjećaj i danas kada stvorite neku novu pjesmu?

NAKADIA: Muzika je nešto što dolazi iz srca. Kada počinjem rad na nekoj traci ja ne znam sa sigurnošću kako će ona da zvuči na kraju, kao ni koliki će uspjeh ta traka postići. Proteklih nekoliko godina nisam imala mnogo vremena za rad u studiju te samim tim nisam mnogo ni objavljivala. Moj raspored putovanja je bio jako zgusnut. Ipak, ove godine sam konačno uzela nekoliko nedjelja slobodnog vremena da bih se mogla skoncentrisati na stvaranje novih traka, tako da planiram da do kraja godine predstavim tri nova EP-a. Jako sam srećna sa svim trakama dosad i sviram ih u svim zemljama u kojima nastupam, one još rade odličan posao, zbog toga imam pozitivan osjećaj da će još jednom napraviti veliki uticaj.

NN: Tokom karijere nastupili ste u mnogim zemljama širom planete. Postoji li neko mjesto gdje još niste nastupili, ali imate veliku želju?

NAKADIA: Dosad sam nastupila u 66 zemalja, a do kraja godine taj broj će porasti na 70. Oduvijek sam željela da nastupim u SAD i izgleda da će se upravo to i dogoditi u novembru, tako da je jedino mjesto koje je ostalo da posjetim - Tokio.

NN: Gdje pronalazite inspiraciju za svoj rad?

NAKADIA: Kada počnem rad na traci, sve što znam je stil trake, a zvuk je ono što se dešava dok je stvaram. Sve se to dogodi u toku stvaranja trake i nikada nemam plan kako će ona zvučati na kraju.

NN: Šta poručujete publici koja će doći na tvrđavu Kastel i na Vaš nastup?

NAKADIA: Spremite se za fantastičnu noć uz sjajnu muziku. Jedva čekam da zasviram na ovom događaju. Vidimo se uskoro.