DJ Strider za "Nezavisne": Psytrance nije samo muzika, to je i stil života

Draško Perać, alijas DJ Strider, nastupiće 2. avgusta na "Nirvana" bini u okviru "Freshwave" festivala, koji će među bedemima tvrđave Kastel u Banjaluci biti održan od 1. do 3. avgusta.

Karakteristika DJ Stridera je specifičan muzički izražaj koji se naziva psihodelični trens (psychodelic trance, skraćeno psytrance), a riječ je o podvrsti trens muzike koju karakteriše jaka bas linija, brza muzika i poseban zvuk koji korijene vuče iz savezne indijske države Goa.

Aktivno se baveći DJ-ingom od 2005. godine, Perać je nastupao širom zemlje i regiona, a pored toga bavi se i sopstvenom produkcijom.

Više o nastupu na "Freshwave" festivalu, značaju ovog događaja i svom radu DJ Strider je govorio u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Nastupate na "Freshwave" festivalu, recite nam šta tim povodom pripremate i kakav nastup očekuje Banjalučane?

DJ STRIDER: Brzo, energično, ritmično je ono što mi prvo pada na pamet. Biće to prije svega noćni psytrance zvuk (da, ima i dnevni) usmjeren na plesni podijum. Pored DJ nastupa, i ovaj put sam VJ (video jockey) na "Nirvana" bini, tako da će publika dio mog nastupa moći i da vidi.

NN: Kako gledate na ovaj festival, koliko je značajan za stvaraoce u našoj zemlji i regionu? Koliko je uticao na banjalučku muzičku scenu?

DJ STRIDER: Mislim da je višestruko bitan. Izdvojio bih samo dva segmenta… Prvo, omogućava izvođačima da dođu do šire publike, naročito što se tiče psy scene jer veliki broj ljudi se s ovom vrstom muzike susreo prvi put baš na Kastelu na "Freshwave" festivalu. I ono drugo, jednako bitno: "Freshwave" u naš grad dovodi svjetski poznata imena, na čijoj muzici smo mi odrasli i ugledali se na nju. Biti u prilici da stanete rame uz rame sa takvim ljudima i biti u prilici da našoj publici predstavite eminentna imena psy scene je afirmativno za razvoj muzičke scene, ne samo u Banjaluci, već i u regionu.

NN: Nastupate na "Nirvana" bini… Kako Vam se čini ovogodišnji raspored na ovoj bini i uopšteno na festivalu?

DJ STRIDER: Nisam siguran koliko sam relevantan da komentarišem ostale bine, ali mislim da je lineup na "Nirvani" fenomenalan. Imamo tri noći, od kojih je svaka pomalo drugačija. Imamo pet live nastupa, odnosno autorskih nastupa sa sopstvenom produkcijom i 11 DJ-eva. Pored lokalnih i regionalnih, imamo nekoliko velikih, svjetskih izvođača od kojih bih posebno pomenuo jednog od pionira ove muzičke scene, Tsuyoshi Suzukija iz Japana.

NN: Recite nam nešto više o pseudonimu DJ Strider, kako je nastao?

DJ STRIDER: Naziv Strider je nastao kao spoj dvije potpuno odvojene stvari, ali je zajedničko vrijeme kad su se dešavale. Dok sam se još kao gimnazijalac vraćao kući pješke nakon večernjih izlazaka vrlo često je zvuk mojih koraka pokretao muziku u mojoj glavi. Tada se javljaju prve ideje o stvaranju elektronske muzike i DJ-ingu. U istom periodu sam pod uticajem jedne od omiljenih knjiga mog odrastanja "Gospodara prstenova", gdje je jedan od protagonista i moj omiljeni lik ima nadimak Strider, što bi otprilike značilo neko ko pravi duge korake. Koračanjem kroz noć uz zvuk mojih koraka javlja se ideja o imenu Strider, što će i postati moj DJ pseudonim nekoliko godina kasnije.

NN: Poznati ste kao DJ koji izvodi psihodelični trans. Šta je posebnost ove vrste muzike, šta Vas je privuklo njoj?

DJ STRIDER: Moj prvi susret sa elektronskom muzikom uopšte bila je kultna Skendijeva radio-emisija "Technodrom" 1996. godine, koja je zapravo otvorila vrata ovoj muzičkoj sceni u našem gradu. Slušajući redovno ovu emisiju sve više mi je pažnju privlačio jedan stil koji je meni tada bio drugačiji od svega ostalog što je tih godina bilo aktuelno na polju elektronske muzike. Ono što je meni bilo drugačije je mističnost, dubina i u određenoj mjeri duhovna strana ove muzike. Bila je to za mene muzika koja je bila isto dobra za slušanje dok ležim u krevetu kao i za ples na podijumu. Naravno, radilo se psytrance muzici.

NN: DJ-evi nerijetko mijenjaju i istražuju drugačije muzičke stilove tokom godina rada, ali to sa Vama nije slučaj. Šta Vas je zadržalo u ovoj branši?

DJ STRIDER: Mislim da je prije svega razlog za to što psytrance nije samo muzika, to je i stil života. Mi smo okrenuti prirodi, naši festivali su najčešće negdje u šumi, na plaži, pored rijeke ili jezera. No, prelijepi ambijent je samo pozadina, glavna priča su ljudi koji dolaze sa različitih strana, različitih profesija i starosti i svi zajedno postaju dio jedne cjeline gdje kroz muziku, ples i druženje šire ljubav i dobro raspoloženje. To je ono zbog čega sam prije svega još tu i tu se osjećam "svoj na svome". Ostale stilove volim slušati, ali još ne osjećam da je to priča koju ja treba da pričam.

NN: Pored DJ-inga bavite se i produkcijom. Koliko su ova dva zanimanja srodna i koliko Vam iskustvo u jednom pomaže za bolji rad u drugom?

DJ STRIDER: DJ-ing svakako pomaže za produkciju sopstvene muzike, jer vam daje jako dobar uvid kako publika reaguje na muziku koju puštate. S druge strane, meni je produkcija pomogla da dok istražujem muziku za DJ nastupe lakše prepoznam šta je dobro producirana traka ili šta je to što malo ko može napraviti.

NN: Recite nam nešto više o "Inner Sunrise" fondaciji. O kakvoj fondaciji je riječ i šta je njen cilj?

DJ STRIDER: U osnovi, to je DJ asocijacija koja je nastala davne 2004. godine kao želja nekolicine nas da pokušamo predstaviti publici našeg grada šta je zapravo ova muzika i kultura uopšte. I danas je ovo muzički stil koji je mnogima nepoznat, a pokušajte zamisliti kako je to tek izgledalo prije dvadesetak godina. Cilj je od početka isti, s tim da je danas fokus na mlađe generacije sa željom da će neko od njih ovu tradiciju nastaviti da prenosi.

