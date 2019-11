Da li će članovi BTS ići u vojsku, da li je to kraj benda?

Sad kad je potvrđeno da će svi članovi BTS morati u vojsku, mediji se bave time kakva će to uticati na njihovu dalju sudbinu. Britanski BBC uradio je prilično dobru analizu govoreći sa stručnjacima za k-pop koji su do detalja objasnili šta je sve moguće da se desi, i koliko će biti važna uloga fandoma.

"Mnogo fanova kaže da oni zaslužuju da budu izuzeti iz vojske", priča Tejlor Glazbi, koja se kao novinarka k-pop muzikom bavi već desetak godina.

"Oni su donijeli toliko ponosa i novca svojoj zemlji, ali pop idoli se ne izuzimaju iz vojske".

Ako je za utjehu fandomu, Tejlor ističe da momcima ova odluka nije teško pala, jer oni nikad nisu ni očekivali da će biti oslobođeni.

"Oni su ponosni sinovi Južne Koreje. Svaki k-pop fan zna da članovi muških grupa moraju u vojsku. K-pop grupe obično traju pet do sedam godina, tako da kad dođe vreme da se ide u vojsku, njihova slava je već prošla", laže ona.

Ipak, ova novinarka ističe da je situacija sa BTS specifična jer je pred njima još mnogo godina uspjeha. Interesantno, ona vjeruje da bi bila greška ukoliko bi momci jedan po jedan išli u vojsku, a što je moguće jer postoji velika razlika u godinama između njih.

"Ako bi oni to uradili, to znači da bi grupa ne bi nastupala u punom sastavu godinama. Najbolje bi im bilo da se prijave da idu svi zajedno, ali je stvar u tome što to mora država da odobri. Sve je na vojsci", ističe ona, ali i dodaje i da odlučuje i fandom koji im neće dozvoliti da odu u zaborav.

Naravno, i tokom boravka u vojsci momci imaju pravo da povremeno idu kući, ali ako ste pomislili da bi oni slobodno vrijeme mogli da koriste da rade na pjesmama ili čak nastupaju, Tejlor kaže da to ne dolazi u obzir.

"Oni vjerovatno ne bi mogli da snimaju dok su u vojsci, ali bi prije odlaska mogli da nagomilaju tonu materijala koji će izlaziti dok njih nema. Ako budu veoma naporno radili, mogu da snime i solo albume. Postoji bezbroj mogućnosti", rekla je Glazbi.

(Famoza.net)