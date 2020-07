Dalaj Lama objavio novu pjesmu

Dalaj Lama, tibetanski duhovni vođa, objavio je novu pjesmu pod nazivom "One of My Favorite Prayers" koja je ujedno i druga objavljena sa njegovog nadolazećeg prvog duhovnog albuma vježbi i mantri.

Album "Inner World" izlazi 6. jula, na rođendan Dalaja Lame, od strane izdavačke kuće Hitco Entertainment/Khandro Music.

Album je zamisao izvršne producentkinje Džunel Kunin, učenice Dalaja Lame, koja mu je predložila ideju snimanja albuma tokom 2015. godine.

"Svrha mog života je da služim koliko god to mogu, a muzika i melodije mogu pomoći ljudima kojima ja ne mogu lično", rekao je Dalaj Lama.