Damir Bašić muzikom ruši nacionalne, geografske i vjerske predrasude

Muzika je stvarna. Ona je nauka koja prožima tijelo i pokreće prste u taktu mozga. Nije bitno da li ste stolar, pekar, ljekar ili arhitekta, muzika vas obuzme u jednom trenutku života da naposljetku toliko uronite u nju da je poželite stvarati s cijelim svijetom.

Iako zvuči kao šašavi plan, ovo je stvarna misija Damira Bašića iz Sarajeva, s trenutnom adresom u Kelnu. Iako je barchelor arhitekture, muziku je ozbiljno pustio u svoj život još 2003. godine kada je počeo svirati bubnjeve. Od tada pa do 2018. je svirao u nekoliko bendova, a danas je na misiji da uradi po pjesmu sa barem jednom osobom iz svake zemlje svijeta.

"Taman kada sam završio snimanje albuma i filma s bendom 'Propeler', ukazala mi se prilika za novi posao Motion Designera (film, video, animacije) u Kelnu. Kad sam se doselio u Keln htio sam da se nastavim baviti muzikom s jedne strane, a s druge mrsko mi je bilo počinjati sve ispočetka s bendom. Tada sam shvatio da je jedini način da se redovno (što je meni bilo bitno) bavim muzikom taj da počnem sam producirati muziku", ističe Damir Bašić, umjetničkog imena Duka Base.

Kroz šalu dodaje da jako loše pjeva, što je pred njega stavilo određenu prepreku, međutim stvari su se posložile i izvrsna ideja je dovela do još izvrsnijeg projekta.

"U jednom trenutku sam u glavi spojio sve stvari koje znam raditi - producirati muziku, producirati emisiju, biti voditelj i zvati druge muzičare, pjevače, pjevačice da budu gosti na pjesmama. Pitao sam se koga bih zvao i sinulo mi je da želim da zovem "sve" ljude na svijetu. To je naravno nemoguće, ali je moguće da zovnem barem po jednu osobu iz svake zemlje na svijetu", ispričao je Bašić.

Stvaranje emisije

Nakon nekoliko mjeseci priprema njegova misija je počela. Bašić radi muziku, tekst i aranžman, a potom gost muzičar otpjeva pjesmu. Nakon što je pjesma gotova, Bašić zajedno s izvođačem osmisli i ideju za spot, potom svako snimi svoj dio te se montira u jednu cjelinu.

"Dok traje ova emisija ja ću objavljivati intervjue sa svim gostima gdje će imati priliku govoriti o sebi, svojoj muzici i svojoj zemlji. Na taj način ćemo stvoriti platformu na kojoj će se vrlo jednostavno moći doživjeti sve kulture svijeta", istakao je Bašić.

Kako priča, tempo njegove emisije je takav da sve mora imati spremno prije nego što počne da radi s nekim. A posebna pravila ne postoje, u projekat su dobro došli svi muzičari, reperi, pjevači, treperi, operski pjevači, ali i oni koji ne pripadaju nijednoj od ovih grupa.

"Lično mi nije bitno kojom se muzikom osoba s kojom radim bavi. Ja radim tu neku mješavinu EDM-a, elektronske muzike, hip-hopa, popa… i tu bi gosti trebalo da se prilagode, što uglavnom nije problem, barem do sada, jer su im se svidjele pjesme, što mi je na kraju jako drago", rekao je Bašić.

Do sada je snimio dvije pjesme s muzičarima iz Amerike i Nigerije, iako je ono što tek dolazi tajna koju Bašić nije htio da razotkrije i sve sluti na to da će biti nešto jako zanimljivo.

"Ono što je meni lično bitno jeste da zajedno s gostima rušim predrasude: nacionalne, vjerske i sve ostale. A upravo zbog toga će naredne emisije biti vrlo interesantne. Dodatna čar je u tome da osoba koja predstavlja određenu zemlju ne mora biti rođena u toj zemlji. Dovoljno je da živi tu neko vrijeme i da može pričati o njoj, gradu, muzičkoj sceni, itd. Tako je u prvoj emisiji Hrvatica predstavljala Ameriku, a Fega iz Nigerije kad je pročitala tekst za pjesmu "Afrika" mi je rekla da je bila jako iznenađena da je taj tekst napisao bijelac. Eto, tako rušimo predrasude", iskren je Bašić.

Uprkos tome što je ovaj projekat njegova velika ljubav, on zaista iziskuje mnogo vremena i odricanja. Kako Bašić ističe, prvo mora uraditi muziku, tekst i aranžman, onda se uvezati s nekim ko će otpjevati pjesmu, a kad gost snimi vokale onda to reda u pjesmu i mijenja aranžman ukoliko je potrebno. Nakon toga, kad dobije video-materijal od gosta i kad vidi kako on izgleda počinje planirati kako stilski sve da posloži.

"Snimim sebe, smontiram spot, osmislim tok emisije, snimim emisiju, smontiram sve i eto ga. Tako dva puta mjesečno, plus intervju (podcast), plus dodatne emisije gdje ću više govoriti na koji način upravo sve ovo gore nabrojano radim. Trenutno je puno teže jer radim. A cilj je da jednog dana stvorim sebi više vremena za emisiju", rekao je Bašić.

On je dodao i da na početku nije bilo baš lako jer je za prve tri emisije tražio izvođače, ali sada se ljudi javljaju bez prestanka. Međutim, kako ističe mnogo mu je bitnije da osoba ima finu energiju i da mu se sviđa cjelokupna ideja, nego da raspolaže savršenim glasovnim mogućnostima.

10 godina 200 pjesama

Praviti muziku s ljudima iz svih država na svijetu implicira da bi Bašić trebalo da snimi oko 200 pjesama po završetku.

"Zavrti mi se u glavi kad pomislim na to. U normalnim okolnostima bi trebalo sve da traje oko 10 godina. Prepreka jedino može biti moja volja. Međutim, nakon tih 10 godina bih mogao reći da poznajem muziku i da sam sarađivao s ljudima iz svake zemlje na svijetu. Mislim da bih tada mogao na kraju reći da je vrijedilo živjeti ovaj život", naglasio je Bašić.

S obzirom na to da dolazi iz BiH, Damir osjeća i veću odgovornost kada je u pitanju kako uvrstiti svoju zemlju u ovaj projekat. Stoga ističe da namjerno "kasni" jer želi da se emisija još popularizuje kako bi BiH dobila punu pažnju.

"U svakom slučaju će nemoguće biti raditi samo s jednom osobom iz BiH. Samo u Banjaluci ima nekoliko muzičara koji bi se naljutili na mene da ih ne zovnem", rekao je Bašić za kraj razgovora.