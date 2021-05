Damir Imamović: Želim da priznanje pomogne tradicionalnoj muzici regiona

SARAJEVO - Damir Imamović dobitnik je nagrade za najboljeg umjetnika Evrope (The Best of Europe), koju dodjeljuje britanski muzički magazin "Songlines", i tim povodom za "Nezavisne" kaže da se nada da će ovo priznanje pomoći ne samo njemu i njegovoj karijeri, nego uopšte promociji tradicionalne muzike BiH i regiona.

"Songlines" je najznačajniji magazin u oblasti muzičkih tradicija svijeta i njihova nagrada prvi put dodijeljena je jednom muzičaru s ovih prostora.

Nakon objave nominacija početkom aprila, postalo je jasno da je Damirov rad primijećen više nego ikada prije. Nominovan je u dvije kategorije (za najboljeg umjetnika Evrope i za najboljeg umjetnika) i tako je postao jedini ovogodišnji takmičar s dvije nominacije. Osim njega u kategoriji za najboljeg evropskog umjetnika bili su nominovani: portugalska diva Mariza, engleski trubadur Sam Lee i francuski vokalni duo "Cocanha". Ceremonija dodjele nagrade održaće se krajem godine u Londonu. Imamovićev međunarodni uspjeh nije omela ni pandemija pa se njegov album "Singer of Tales" (Wrasse, 2020), odmah po objavljivanju našao u vrhu međunarodnih top-lista, na kojima je proveo više od pola godine, a kao vrhunac došla je nagrada magazina "Songlines".

"Moram priznat da nisam očekivao nagradu. Iznenadio sam se čak i nominacijom koja se desila početkom aprila, jer je bila zaista jaka konkurencija, a i prošla godina je bila vrlo čudna, nismo svirali koncerte, imao sam utisak da nismo kako treba promovirali album zbog cijele situacije s pandemijom. Međutim, ovo je dokaz da je album našao put do ljudi i da sam uspio da predstavim to što sam spremao nekoliko godina, da ispričam jednu priču o sevdahu na svoj način", govori Imamović. On priznaje da je srećan i uzbuđen.

"Koliko znam, ovo je prvi put da neko iz regiona i iz BiH dobija tu nagradu. Ponosan sam, nadam se da će to puno pomoći ne samo meni i mojoj karijeri, nego općenito promociji tradicionalne muzike BiH i regiona. 'Songlines' je, mislim, na svjetskoj muzičkoj sceni jedan od najznačajnijih i najčitanijih magazina i ovakve nagrade uvijek jako lijepo odjeknu. Vidim to i po pozivu novinara iz cijelog svijeta i mailova. Samo u roku od sat vremena je došlo toliko interesa da to ne mogu sve da iskoordinišem", iskren je Imamović.

On kaže da ova nagrada ne podrazumijeva direktne finansije, ali je veoma značajna u promotivnom smislu.

"To su nagrade koje su isključivo promotivne. To su nagrade za koje glasaju muzički urednici iz cijelog svijeta i publika. Moj album prošle godine je također u jeku svog izlaska proglašen jednim od deset najboljih albuma u Britaniji. U jednom momentu ga je jedna muzička top-lista proglaila najboljim albumom u Evropi i to su sve stvari koje ne donose direktno finansijsku korist, ali i te kako utiču na to da jako puno ljudi posluša albumu i da nas onda zbog toga zovu na koncerte", ističe Imamović, izažavajući nadu da će čim se pandemija smiri, kada god to bilo, krenuti na put i da će se obožavaocima širom svijeta odužiti koncertima.

Muzička nagrada britanskog magazina "Songlines" ustanovljena je 2009. godine i nastavlja tradiciju prestižne muzičke nagrade iz oblasti svjetske muzike, koju je dodjeljivao čuveni treći program BBC-ja. Od 2016. godine nagrada se dodjeljuje po kontinentima s kojih umjetnici dolaze.