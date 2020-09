Damir Imamović za "Nezavisne": Koncerti u pandemiji su kao lov ribe golim rukama

"Transglobal World Music Chart" objavio je godišnju listu najboljih izdanja, a novi album Damira Imamovića "Singer of Tales" proglašen je najboljim evropskim "World Music" izdanjem za sezonu septembar 2019 - septembar 2020.

Laskavu titulu "The Best of Europe" "pjevač koji priča priče" dobio je nakon što je nekoliko mjeseci bio u samom vrhu "Transglobal" liste, a jul je proveo na čelnoj poziciji. U ukupnom poretku top 100 albuma iz cijelog svijeta, ovo dosad najuspješnije Imamovićevo izdanje zauzelo je visoko šesto mjesto. Album "Singer of Tales" izašao je u jeku pandemije virusa korona, u izdanju londonske kuće "Wrasse Records". U razgovoru za "Nezavisne" Imamović govori o novom priznanju koje je dobio, albumu koji je nagrađen, tituli koja može pomoći promociji svedaha na svjetskom nivou, kao i uticaju pandemije virusa korona na umjetnost.

NN: "Transglobal World Music Chart" objavio je godišnju listu najboljih izdanja i Vaš album "Singer Of Tales" proglašen je za najbolji. Kakvi su Vaši utisci nakon ovog priznanja?

IMAMOVIĆ: Sretan sam iskreno da je album tako dobro prošao na svjetskim top-listama. Zahvalan sam svim muzičkim novinarima, kritičarima i urednicima koji glasaju na "Transglobal" listi. Ovih dana primam mnogo čestitki i to mnogo znači u ovo ludo vrijeme pandemije.

NN: Šta možete reći o samom albumu? Koliko ste dugo radili na njemu i kako ste se odlučili za to da ga objavite u jeku pandemije?

IMAMOVIĆ: Album sam spremao oko tri godine i već ranije je bilo planirano da izađe 3. aprila. Cijela ekipa je stajala svim srcem iza njega - i producenti Džo Bojd i Andrea Goertler, i muzičari Greg Koen, Ivana Đurić, Derja Turkan i londonski izdavač "Wrasse Records", moj menadžer Rok Košir. Veliko mi je zadovoljstvo bilo raditi sa svima njima i imati ih uz sebe da navijaju za album. Sve je bilo spremno, čak i velika turneja kojom je trebalo da ispratimo album na put, tako da nije to bila neka posebna odluka da ga objavimo u jeku pandemije. Jednostavno smo odlučili da ne odustanemo iako je sve već bilo zatvoreno. Sada mi je drago da nismo posustali jer sam dobio mnogo divnih reakcija. Ljudima je to očito značilo u vrijeme potpune zatvorenosti.

NN: Koliko ova titula može dati doprinos za bolju i veću promociju bh. kulture na svjetskom nivou?

IMAMOVIĆ: Pa, sigurno može. Bilo bi mi neobično drago ako bi neko preko moga rada saznao nešto o našoj kulturi i ako bi taj dojam bio dobar i pozitivan. Svima nam je više na vrh glave loših vijesti.

NN: Album je objavljen tokom pandemije. Svjedoci smo da smo u tom vremenu zabrana kretanja vrijeme uglavnom provodili uz muziku, knjige i filmove. Smatrate li da ćemo iz ovoga izaći pametniji i više ulagati u samu kulturu?

IMAMOVIĆ: Nešto će se sigurno promijeniti s pandemijom. Što ona duže traje, siguran sam da će ostaviti više posljedica. Šta će to tačno biti, teško je reći. Nažalost, kao čovječanstvo smo pokazali da teško učimo na lošim iskustvima. Što se ulaganja u kulturu tiče, bojim se da kod nas još prevladava stav da je kultura luksuz i da je potrebno da dođemo na vrlo visok ekonomski nivo da bismo počeli razmišljati o ambicioznim ulaganjima u kulturu. Taj stav je žilav iako svi pokazatelji govore da nema visokog ekonomskog nivoa bez ambicioznog ulaganja u kulturu.

NN: Kako biste ocijenili položaj i zastupljenost sevdaha i druge tradicionalne muzike kod nas i da li je naša kultura dovoljno zastupljena u mainstream medijima?

IMAMOVIĆ: Jedino što je dovoljno, i previše, zastupljeno u mainstream medijima je dnevna politika. Svega ostalog manjka. pa tako i sevdaha.

NN: Rekli ste u jednom ranijem intervjuu da Vam je u Meksiku prišao čovjek i rekao da ne zna ko ste, ali da Vas je sve razumio. Kako inače slušaoci širom planete reaguju na sevdah i našu kulturu?

IMAMOVIĆ: Pa, nekako ta anegdota najbolje govori. To je muzički žanr koji može da komunicira bez obzira na jezik i podneblje. Dokazali smo to bezbroj puta dosada.

NN: Kakvi su naredni planovi nakon dobijanja prestižne nagrade?

IMAMOVIĆ: Ove godine riječ "plan" kod svih izaziva stomačne tegobe. Čak se više i ne usudimo praviti ozbiljne planove dok pandemiji ne vidimo leđa. Ove jeseni bi, s mojim "Singer of Tales" kvartetom, trebalo da sviram koncerte u Beču, Dortmundu, Roterdamu, Ljubljani. Zasad radimo na tome, ali se situacija mijenja iz sedmice u sedmicu i vrlo teško je reći šta će se sve od toga desiti. Svirati koncerte u pandemiji je kao loviti ribu golim rukama.