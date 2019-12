Damir Urban za "Nezavisne": Heroji ove generacije nisu rok glazbenici

Drago mi je da smo dobili priliku i našli prostor da se možemo odužiti publici za otkazan koncert i festival. Dolazimo sa novim pjesmama. Za one koji su možda prvi put na našem koncertu sigurno ćemo odsvirati i one pjesme koje oni očekuju i koje oni znaju, tako da koncert je kombinacija starog, novog i nepoznatog", rekao je Damir.

Urban u razgovoru za "Nezavisne" povodom koncerta koji će održati u Klubu KSB u Banjaluci sutra sa početkom u 21 čas. Cijena ulaznice za nastup je 10 KM, a na dan koncerta će biti 14 KM. Ovaj slavni umjetnik govori i o dosadašnjim iskustvima sa publikom u gradu na Vrbasu, novoj pjesmi "Div", kao i najavi novog materijala, čijem će se dotjerivanju, a potom i objavljivanju posvetiti nakon Nove godine.

NN: Rado ste viđen gost u Banjaluci, kakva su Vaša dosadašnja iskustva sa ovdašnjom publikom?

URBAN: Obično je potrebno neko vrijeme da se mi i publika u nekom gradu nađemo. Krenemo sa malim brojem ljudi, onda ti ljudi od usta do usta pričaju pa za jedno pet godina se skupi jedan zavidan broj ljudi i pun klub, međutim što se Banjaluke tiče, nama je već prvi koncert bio veoma dobro primljen. Ljudi su bili upoznati sa našim radom i našim pjesmama. To je grad koji posjećuju razni izvođači i publici koncert nije nepoznanica. Publika zna šta se nudi i zna prepoznati šta treba pogledati, a šta se može preskočiti.

NN: U Banjaluku donosite i jedan novitet, a u pitanju je novi singl "Div"?

URBAN: Da, "Diva" smo odlučili izbaciti, iako spot još nije bio gotov, spot za pjesmu radi Matija Ferlin, koji je brat Mauricija Ferlina, koji nam je dugo godina radio sve spotove i bio je moj omiljeni umjetnik za vizualnu umjetnost. On je odlučio da ne radi više spotove, a njegov mlađi brat je u međuvremenu napravio veliku karijeru u kazalištu, on je jedan od najboljih koreografa i režisera i u svojoj pauzi režiranja po Evropi dogovorili smo da napravi spot za "Diva". Izbacili smo tu pjesmu jer nas je čekalo dosta koncerata, među kojima i Banjaluka. Ne bih puno pričao o pjesmi zbog slike koju su ljudi sami o toj pjesmi stvorili. Što se melodije tiče, dio refrena i melodije je bio dio koji sam koristio u predstavi o Mati Parlovu i ta melodija je bila dio glazbe i poželio sam da joj nastavim život i nakon predstave.

NN: Možete li nam otkriti neke detalje vezane za spot, koja će biti tematika i gdje će biti snimljen?

URBAN: Ono što mogu reći je da me ne zanima da pjesma na bukvalan način preslika situaciju, već to mora biti dovoljno široko da svako može pronaći nešto drugo, tako ne želim ni da spot prikazuje kako mi pjevamo i neko nas snima. Dao sam Matiji Ferlinu otvorene ruke i upoznat sam sa jednim dijelom, ali moram priznati da neke dijelove ne znam ni ja i želim se veseliti i vidjeti nešto prvi put. Mi se ne pojavljujemo u spotu, mi se čujemo. Spot će biti prenesena pjesma na drugačiji način.

NN: Ako se vratimo na koncert, nastup u KSB-u je intimnija svirka, da li Vi više volite velike festivalske bine ili su Vam draže klupske svirke?

URBAN: Teško mi je reći da li više volim manje prostore. Naravno, ako su to prostori namijenjeni sviranju i ako svi stanu na tu pozornicu, volim, međutim većina prostora je sklepana na brzaka ili su to neki prostori gdje ne sviraju rok izvođači i onda to nije takva energija koju bih želio, pa onda u tim situacijama više volim svirati na festivalima, jer postoji usađena energija u prostoru. Ako je pravi klub, onda i publika i mi imamo priliku nastaviti priču koju su započeli razni bendovi prije nas i na njihovu energiju nadograditi svoju.

NN: Ranije ste istakli da je u vrijeme kada ste Vi počinjali postojala prava potreba da se ljudi istaknu putem rok muzike. Na osnovu čega se danas mladi ljudi mogu identifikovati i ko su, po Vašem mišljenju, heroji novih generacija?

URBAN: Čak i kad nije rok glazba u pitanju, glazba kao glazba je i dalje dobar način za izraziti se i izvođačima u drugim pravcima da se istaknu i iz malih sredina odu u svijet. Ako si dobar, ako to što radiš je dobro, postoji velika mogućnost da ćeš nadrasti svoje mjesto i da će ti veće područje postati tvoje područje po kojem se krećeš. Tu se stvari nisu promijenile. Promijenilo se da to nije rok glazba, već neki drugi pravac. Tako da heroji ove generacije nisu rok glazbenici, ali su ipak glazbenici. Možda oni meni u mojim godinama nisu jasni ili ih ne razumijem, ali gledajući svog sina koji ima 19 godina vidim da glazba zauzima bitnu ulogu u životima mladih ljudi. Mislim da su heroji i dalje glazbenici i drago mi je da se to nije promijenilo. Glazba kao glazba ide dalje.

NN: Da li je, po Vašem mišljenju, muzičaru veći izazov danas započeti karijeru ili u vrijeme kada ste Vi počinjali?

URBAN: Ako si dobar u tome što radiš, onda ti je svejedno da li ćeš početi tada ili sada. Kvalitet će do ljudi naći put. Nekad je trebalo 10 godina, sad će trebati tri, ali je situacija dosta slična. Ono što je meni najveća razlika je upravo što se događa sa onim koji su srednji ili sa onima koji su u početku loši, a kasnije nauče nešto. Kao što je bio slučaj sa mnom. Kad sam ja bio loš i kad sam zvučao grozno, ja bih s tim snimkama došao negdje i ljudi me nisu slušali, nisu mi htjeli izdati album ni puštati na radiju. Ja sam, naravno, bio ljut jer su oni glupi, a oni su me u stvari sačuvali da se još trudim i radim i da ponovo dođem za par godina kada budem bolji, i moj prvi susret sa publikom je kada već zvučim dobro. Danas je problem što klinci kad snime prve snimke misle da je to genijalno. Nisu svjesni da je to smiješno i loše. Klinci snime neku rep pjesmu, stave na YouTube i kad nisu odbijeni kao ja od medija, nego to izađe, svi njihovi vršnjaci gledaju, ismijavaju, šalju podrugljive poruke. Pitanje je kako to utiče psihološki? To će uticati na njihovu glazbu i oni će pobjeći od glazbe. Samo da više vježbaju, čitaju, rade i možda bi bili najbolji na svijetu. Ovo vrijeme instant distribucije ne pruža vremena za napredak i ovdje se zapravo traži da si odmah gotov paket. Ovo društvo ne nudi šansu za učenje i napredak. Traži se odmah i sve. Ulaganje i vrijeme više nemaju cijenu.