Damjan Pejčinoski za "Nezavisne": Instant sadržaj prevladao nad kvalitetnim

Koncert makedonskog džez sastava "Damjan Pejčinoski kvintet" biće održan večeras u Banskom dvoru u Banjaluci, sa početkom u 20 časova.

Renomirani kvintet čine Damjan Pejčinoski - gitara, Goran Gješovski - bas-gitara, Dino Milosavljević - bubnjevi, Gordan Spasovski - klavijature i Zoran Jagoridovski - perkusije.

Pejčinoskog, lidera ovog sastava, prati glas da je jedan od najistaknutijih gitarista svoje generacije koji svira električnu i akustičnu gitaru, a specijalizovan je za mnoge muzičke stilove, kao što su džipsi džez, džez fuzija, bluz, rok, kantri i tradicionalna muzika.

Pohađao je Nacionalnu muzičku akademiju "Prof. Pančo Vladigerov" u Sofiji i Novi bugarski univerzitet, gdje je završio master studije.

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada - u junu 2009. godine našao se u finalu svjetskog takmičenja "Guitar Idol", koje je održano u Londonu, 2010. godine osvojio je nagrade na dva međunarodna takmičenja "Shred This Too" i "Ziua Chitarelor" u Rumuniji.

Predavao je u mnogim muzičkim školama, uključujući i Fakultet muzičke umjetnosti u Skoplju, gdje je bio šef Katedre za gitaru, a svoju državu je predstavljao i na takmičenju za "Pjesmu Evrovizije" 2013. godine.

Njegovi koncerti, koncertne turneje i masterklas predavanja uključuju Australiju, Kinu, SAD, Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Bugarsku, Rumuniju, Makedoniju i druge države. Nalazi se na listi 100 najboljih fjužn rok gitarista objavljenoj na stranici expertscolumn.com.

Više o svom stvaralaštvu i koncertu koji će izvesti u Banjaluci Pejčinoski je govorio u intervjuu za "Nezavisne".

NN: U Banjaluci nastupate sa kvintetom, kakva su očekivanja pred nastup u gradu na Vrbasu?

PEJČINOSKI: Ovo je moj prvi samostalni koncert u Banjaluci i biće mi čast da sviram u prekrasnom Banskom dvoru. S obzirom na to da sviramo muziku koja nije baš mejnstrim, uvek nas zanima kakve će biti reakcije publike, ali ono za što sigurno mogu garantovati jeste da ćemo ovo što radim sa mojim bendom predstaviti sa puno ljubavi i entuzijazma i nadam se da će publika uživati zajedno sa nama.

NN: Kakav repertoar ćemo imati priliku da čujemo?

PEJČINOSKI: Na repertoaru se nalazi nekoliko autorskih kompozicija, džez standardi, fjužn, a jedan dio će biti posvećen i etno kompozicijama, gdje ćemo predstaviti naše neparne ritmove, tipične za našu Makedoniju, odakle dolazimo.

NN: Svirate džez, džez fuziju, bluz, rok, kantri, tradicionalnu muziku i druge žan-rove. Kakve sve mogućnosti i koliku slobodu nudi spoj više žanrova?

PEJČINOSKI: Sviranje više žanrova je kao pričanje više jezika. Volim to, jer je predivno da možeš na taj način "pričati" sa najrazličitijim muzičarima, imati u tome svemu veliku slobodu i sofisticiraniji vokabular.

NN: Džez fjužn nije najpopularniji žanr koji biraju gitaristi, šta je ono što je Vas privuklo njemu?

PEJČINOSKI: Muzička intelektualna misao je ono što me posebno privlači kod tog žanra. Naravno i da sve to mora biti tehnički i izvođački superiorno i maksimalno podržano.

NN: Nedavno ste nastupali u SAD, a iza Vas je dugogodišnja i bogata karijera nastupa širom svijeta. Koliko naše podneblje gaji interesovanje za umjetničku muziku, kako to izgleda u odnosu na trendove u drugim mjestima?

PEJČINOSKI: Ljudi vole da čuju ono što znaju i što su već čuli negde. Mnogo je teže da te neko prihvati kad sviraš nešto što publika sluša prvi put ili da očekuješ da će te prihvatiti. Trendovi su sad otišli u nekom drugom pravcu. Ono što će mladi danas da slušaju suštinski generišu društveni mediji, dok su nekada ranije to bili kvalifikovani urednici. Instant sadržaj je prevladao u odnosu na kvalitetni sadržaj.

NN: Za Vaše izvođenje kažu da je tehnički vrlo zrelo i da ste "zvijezda u usponu". Kako doživljavate ovakve komentare, da li mogu da budu neka vrsta pritiska i bremena?

PEJČINOSKI: Meni su ti komentari jako dragi jer dolaze od ljudi koji su na visokom intelektualnom nivou. Volim da sviram, to je ono što me čini srećnim, tako da ne osećam da mi to pravi pritisak. Zvezda u usponu nisam, ne doživljavam sebe tako, jer ako počnem da verujem u to, najverovatnije će me takva misao vući nazad, a ja stremim da svaki dan napredujem. Hteo bih da mogu da živim od muzike i da ima ljudi koji će konzumirati ono što mogu da ponudim kao artist.

NN: Predavali ste u školama i na fakultetima, kako gledate na obrazovanje, da li je neophodno da bi se stvorio kvalitetan muzičar?

PEJČINOSKI: Najbolja škola je sviranje s ljudima. Obrazovanje je korisno, ali nije dovoljno. Postoje muzičari sa genijalnim muzičkim vokabularom, a ne znaju niti jednu notu.

NN: Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju ste na takmičenju za "Pjesmu Evrovizije" predstavljali 2013. godine. Koliko se to takmičenje do danas promijenilo i šta mislite kakav bi bio Vaš plasman da odete ponovo?

PEJČINOSKI: Plasman na "Evroviziji" zavisi od toga koliko je lobi jedne zemlje veliki. Tamo se ide sa "strategijom" ako želiš neki plasman. Zadnje godine meni više liče na mesto gde ljudi izražavaju svoje stavove, a ne svoju muziku. Da budem iskren, kad smo tamo bili, osetio sam se da smo totalno diskriminisani, jer smo bili previše normalni za evrovizijske kriterijume.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, da li biste voljeli da najavite nešto?

PEJČINOSKI: Želim da završim svoj autorski album. To je moja želja. Nadam se da će se to uskoro i desiti pa da opet dođem i predstavim se publici u prelijepoj Banjaluci sa celokupnim autorskim programom.

