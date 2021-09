Dan kad je rođen "Dečak iz vode"

Na današnji dan, 1958. godine, u Zagrebu je rođen Milan Mladenović, kultni rok muzičar čije je stvaralaštvo s grupom "Ekatarina Velika" obilježilo drugu polovinu osamdesetih godina u bivšoj Јugoslaviji.

"Počeo sam da sviram u četvrtom razredu osnovne škole kada mi je otac kupio akustičnu gitaru na kojoj je pisalo Tango, potom sam išao u muzičku školu i naučio neke akorde. Bilo je to u Sarajevu, gdje smo se doselili kada sam imao šest godina i na čudan način mislim da je ono mračno uticalo na mene. Bio sam strašno ratoboran, istinoljubiv i stalno sam se tukao sa starijima od sebe", govorio je Mladenović.

Danas će biti dodijeljena nagrada Milan Mladenović koja se od 2019. godine dodjeljuje muzičarima za najbolju pjesmu sa prostora bivše Јugoslavije.

Nagrada je ustanovljena sa ciljem da podsticče muzičko stvaralaštvo koje odlikuju vrijednosti svojstvene Milanovoj umjetničkoj zaostavštini, a ovogodišnji slogan konkursa za nagradu bio je "Prijavi svoju stvar".

Mladenović je dobio ulice u Zagrebu, Sarajevu i Ljubljani, a u Beogradu, pored ulice, dobio je plato ispred beogradskog Doma omladine u centru grada, koji nosi njegovo ime.

Umjetnik je rođen 21. septembra 1958. godine u Zagrebu, u šestoj godini se s porodicom odselio u Sarajevo, a 1970. godine u Beograd.

U Beogradu je završio 11. Gimnaziju u kojoj je krajem 1970-ih, zajedno sa školskim drugom Dragomirom Mihailovićem-Gagijem, osnovao svoj prvi bend Limunovo drvo.

Godinu dana kasnije formirao je svoj prvi kultni bend Šarlo Akrobata, zajedno s Dušanom Kojićem-Kojom i bubnjarem Ivanom Vdovićem.

"Kad sam definitivno odlučio da se bavim rokenrolom to se mojim roditeljima uopšte nije dopadalo, ali sam se na kraju izborio da se naviknu na to, a onda bi im bilo drago kada pročitaju moje ime u novinama. Počeli su aktivno da me pomažu i podržavaju", pričao je Milan.

Najpoznatiji hitovi grupe su "Niko kao ja", "Ona se budi" i "Mali čovek".

Šarlo akrobata nije opstao dugo i iz njega su proistekla dva uticajna rok sastava - Mladenovićeva "Katarina II" i Kojićeva Discplina kičme.

Tokom 1982. novom bendu su se priključili klavijaturista Margita Stefanović - Magi, a 1983. basista Bojan Pečar i bubnjar Šarla akrobate Ivica Vdović.

U postavi "Katarina II" grupa 1984. godine je izdala istoimeni album, poslije čega Vdović i Mihajlović odlaze iz benda.

Grupa je promijenila ime u Ekatarina Velika i 1985. godine izdala takođe istoimeni album, koji dobija povoljne kritike i skreće pažnju na bend.

Album iz 1986. godine, "S vetrom uz lice", na kojem se nalazi vjerovatno najslavnija Mladenovićeva pesma "Ti si sav moj bol", lansirala je grupu na sam vrh jugoslovenske rok scene, gdje je sa Mladenovićem kao vođom ostala sve do 1994. godine, izdajući seriju uspješnih albuma.

Zajedno sa ostalim članovima benda, Mladenović se 1985. godine pojavio u filmu Gorana Markovića "Tajvanska kanasta", a sledeće godine i u filmu Darka Bajića "Crna Marija" gde igra glavnu ulogu i za koji je napisao kompoziciju "Bus Station".

Krajem osamdesetih napisao je muziku za jednu pozorišnu predstavu, a 1992. godine s članovima grupa"Partibrejkers" i "Električni orgazam" formirao je sastav "Rimtutituki", čija je muzička aktivnost koncentrisana na antiratnu propagandu, i sa kojim je snimio singl "Slušaj ‘vamo!".

Singl je objavio Radio B92, a promovisan je koncertom na kamionu koji je kružio ulicama Beograda.

U ljeto 1994. godine Mladenović je otputovao u Brazil, gdje je sa dugogodišnjim prijateljem Mitrom Subotićem - Subom i nekoliko brazilskih muzičara snimio album "Angel’s Breath".

U avgustu 1994. godine, poslije nastupa na Festivalu u Budvi, Mladenović je prebačen u bolnicu gdje je ustanovljeno da ima rak pankreasa.

Milan Mladenović (36) je umro 5. novembra 1994. u Beogradu.

Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Njegovom smrću Ekatarina Velika je prestala da postoji.

