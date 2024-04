Danas 30 godina od smrti Kurta Kobejna (VIDEO)

Prošlo je 30 godina od smrti Kurta Kobejna, frontmena američke rok grupe Nirvana i ikone grandž muzike.

Kurt Donald Kobejn, rođen 1967. godine u Aberdinu (SAD), bio je frontmen, tekstopisac i gitarista grandž grupe Nirvana iz Sijetla. Sa uspjehom benda, Kobejn je stekao ogromnu slavu koju je teško prihvatao, jer je imao teškoća da se navikne na sve što ona donosi.

Mnogi njegovi prijatelji i poznanici su rekli da Kobejn nije želio da bude bogat, već da ima dovoljno novca za život, pošto je poticao iz siromašne porodice.

Kobejn i Nirvana su jako uticali na razvoj muzike, popularišući poseban pravac muzike - grandž.

Kobejnova najpoznatija pjesma "Smells Like Teen Spirit" 1991. godine obilježila je početak dramatičnog povlačenja nekih do tada dominantnih žanrova muzike 80-ih godina.

Kasnije je ta pjesma proglašena za "himnu generacije", a Kobejn je zahvaljujući tome nevoljno dobio titulu predstavnika "Generacije Iks".

Druge poznate pjesme muzičara su "Lithium", "About a Girl", "Polly", "In Bloom", "Come as You Are", "Heart-Shaped Box", "All Apologies" i kontroverzna "Rape Me".

Kobejn je pisao pjesme pod uticajem svojih omiljenih pisaca - Vilijama Barouza (William Burroughs), Džeka Keroaka (Jack Kerouak), Samjuela Beketa (Samuel Beckett) i Čarlsa Bukovskog (Charles Bukowski).

Pored muzike, doprinio je i drugačijem stilu oblačenja. U spotu "Smells like Teen Spirit" nosio je dvije majice, jednu preko druge, kupljene u prodavnicama sa polovnom robom.

Modni stilisti su rekli da je Kobejn stvorio anti-luksuzni modni stil, noseći jeftinu odjeću i ne vodeći toliko računa o svom izgledu, često u majici preko koje je bila široka košulja ili veliki džemper, i često sa neočešljanom kosom.

Kobejn je počeo je da svira gitaru još u srednjoj školi gdje je upoznao basistu Krisa Novoselića (Chris) s kojim će formirati Nirvanu. Bend je doživio vrhunac 1991. godine albumom "Nevermind".

Kobejn se većeg dijela života borio s depresijom, hroničnim bronhitisom i intenzivnim bolom u želucu. To stanje je razaralo njegovo emotivno zdravlje i godinama je pokušavao da otkrije uzrok posjećujući razne ljekare.

Muzičar je kasnije postao heroinski zavisnik i prvi put je pristao na liječenje 1992. godine kada je saznao da će postati otac. Međutim, ubrzo je ponovo počeo da uzima drogu.

Kobejn je prva velika rok zvjezda koja je izvršila samoubistvo.

Njegovo tijelo je 8. aprila 1994. godine u kući, a pronašao ga je električar koji je došao da instalira novi alarmni sistem.

Ljekari su kasnije utvrdili da je preminuo 5. aprila, tako što je puškom sebi pucao u glavu. Pored tijela je pronađeno oproštajno pismo napisano crvenim mastilom i posljednji album Nirvane "In Utero".

U Kobejnovom rodnom gradu Aberdinu je 2005. godine podignut znak spomena na kojem piše "Welcome to Aberdeen - Come As You Are", a njegovi obožavaoci se okupljaju na dan njegove smrti u jednom parku nadomak njegovog doma.

Kobejnova mitska ličnost je dospjela i do filma. Gas San Van je 2005. godine snimio film "Posljednji dani", koji razmatra moguće događaje tokom posljednjih dana Kobejnovog života.

Mnogi smatraju da je Kobejnov doprinos muzičkoj istoriji zauvijek promijenio zvuk pop muzike i da ostaje među najuticajnijim muzičarima rok muzike, iako njegovi bliski prijatelju kažu da to nije bila njegova namjera.

Mnogi poznavaoci muzike navode da je Kobejn ušao u "Klub 27", odnosno muzičara koji su umrli sa 27 godina, među kojima su Džim Morison (Jim Morrison) Dženis Džoplin (Janis Joplin), Brajan Džouns (Brian Jones) i Džimi Hendriks (Jimi Hendrix), prenosi RTCG.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.