Danas počinje Freshwave2024

​Kapije festivala na banjalučkoj tvrđavi Kastel otvaraju se u 19 časova, a festival je neformalno počeo warm up zabavom na Riverside bini danas u 11 časova!

Više od stotinu izvođača nastupiće na šest festivalskih bina: LIVE, Main, Energy, Nirvana, Funk You, Camp stage i pridružena dnevna Riverside bini u naredna tri dana okupiće i posjetioce najvećeg mzičkog festivala u BiH iz više od 30 svjetskih i evropskih zemalja. Na gradskoj "Našoj plaži" Sitari na lijevoj obali Vrbasa u banjalučkom naselju Srpske Toplice počelo je zagrijavanje pred festivalske večeri na tvrđavi Kastel u Banjaluci, 1. 2. i 3. avgusta od 11 do 19 časova, potpuno besplatno za sve posjetioce, a očekujte nastupe regionalnih izvođača koje ćemo svakako slušati na dvanaestom izdanju Freshwave festivala.

Freshvave2024 je zakazan ovog ljeta na Kastelu od 1. do 3. avgusta. Who See, Tsunami Flo, Z++, Hiljson Mendela, Grše, Vojko V. Zhiva, Dante, Jymenik, Hot Since 82, Adana Tvins, Konstantin Sibold, Rakon, Drunken Kong, Coeus i čuvene Devetke 999999999 headlajneri i koheadlaneri su ovogodišnjeg izdanja Freshwave Festivala, a poznata je satnica nastupa izvođača na LIVE bini festivala, a predstojeće izdanje festivala stiže na energetskom talasu koji garantuje nezaboravne nastupe i savršene uspomene.

Večeras na LIVE bini nastupaju Who See i Tsunami Flo, a program se nastavlja na svim festivalskim binama dok će na Main bini najisčekivaniji nastupi biti headlinera prve večeri festivala 999999999 i Drunken Kong.

Povodom novog izdanja festivala očekujemo vas i u festivalskom kampu uz bedeme tvrđave Kastel, na lijevoj obali rijeke Vrbas. Osmišljen za potpuno uživanje i kao epicentar najboljih festivalskih sadržaja, ovog ljeta od 31. jula do 4. avgusta biće potpuno besplatno na raspolaganju svima koji kupe trodnevnu festivalsku ulaznicu.

Napominjemo da su i dalje u prodaji sve vrste festivalskih ulaznica koje su dostupne na banjalučkom Trgu Krajine, na ticket point-u na samom ulazu na tvrđavu Kastel, putem ticket servisa kupikartu.ba.

