"Dani Vlade S. Miloševića": Banjalučki velikan predstavljen kroz monodramu

BANJALUKA - U sklopu manifestacije "Dani Vlade S. Miloševića", koja je posvećena ovom kompozitoru i njegovom životu, izvedena je edukativno-muzička predstava za najmlađe pod nazivom "Čika Vlado" u svečanoj sali Kulturnog centra Banski dvor u utorak naveče.

Osim navedene predstave, drugo veče tradicionalne banjalučke manifestacije obilježio je i projekat "Šta sve glas može" uz sopran Radoslavu Vorgić Žuržovan, violinistkinju Martu Dragaš te violončelistkinju Milicu Svirac.

Profesor dr Saša Pavlović, autor projekta "Čika Vlado", kazao je za "Nezavisne" da je realizovanje ovog projekta i samog programa od velikog značaja te je ekskluzivno najavio da će ga proširiti po cijeloj Republici Srpskoj uz saradnju sa Ministarstvom prosvjete i kulture.

Objasnio je da je povod za to činjenica da Vlado Milošević nije samo velikan Banjaluke, nego i cijelog ovog područja, te da je najvažnije da se nekada u životu ne desi da dijete ili bilo koja druga osoba ne zna ko je bio veliki Vlado Milošević.

"Ovo je nešto novo i zato se i naziva pilot-projekat kako bismo vidjeli kako će biti prihvaćen. Međutim, nakon izvođenja i utisaka od sinoć mislimo da će ovo postati pravi projekat i tradicija. Namijenjen je učenicima muzičkih škola, a zove se 'Čika Vlado' baš zbog toga. To je biografija Vlade Miloševića prikazana u interaktivnoj predstavi, monodrami, koju je glavni glumac Velimir Blanić predstavio zaista sjajno i maestralno", rekao je Pavlović.

Dodao je da je cijeli projekat nastao u produkciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, a učenici su nakon svega bili oduševljeni.

"Osim interakcije sa glumcem, djeca su imala priliku da vide i fotografije i filmove koje prate život i djelo Vlade Miloševića, zahvaljujući arhivu Muzeja Republike Srpske. Sinoć su čak premijerno prikazane neke fotografije, a sva pažnja je bila usmjerena samo na njih i glumca", izjavio je Pavlović za "Nezavisne".

Scenario je napisao mr Milan Gajić prema biografiji Ranka Risojevića, a režiju je radio Igor Tešić. Osim biografskim dijelom, program je protkan i muzičkim djelima Vlade Miloševića, tako da su učenici imali priliku da se upoznaju sa njegovim kompozicijama iz različitih opusa.

"To je bila i prezentacija određenih instrumenata kako bismo podstakli interesovanje učenika da samim tim kasnije i upišu akademiju. Budućnost projekta je da svake godine za jednu generaciju izvedemo taj program. Ovo je dugogodišnji projekat, a cilj je da nam se ne desi da za nekoliko godina, kada sretnemo nekog građanina ili učenika, on ne zna ko je Vlado Milošević", naglasio je Pavlović.

Dodao je da su reakcije djece i roditelja koji su prisustvovali edukativnoj predstavi neprocjenjive te da je bilo dosta emotivnih scena.

"Mi nismo željeli da prikažemo samo njegovu biografiju i umjetnički rad, nego i njegovu psihološku ličnost. To je bilo veoma poučno za djecu, tipa koje je on to imao probleme dok je rastao kao muzičar, kako je odustajao i vraćao se, kako je birao istrument. Završili smo uz zaključak da iza čovjeka ostaju njegova djela, a Čika Vlado je rekao da su iza njega ostale note i muzika, i samo ako budemo izvodili njegove kompozicije, on će nastaviti da živi", zaključio je Pavlović.