Danica Crnogorčević: Gradiška i Srpska me inspirišu, mi smo isti narod

GRADIŠKA - Danica Crnogorčević, srpska umjetnica iz Crne Gore, prilikom nedavnog boravka u Gradišci, izjavila je da ovo mjesto doživljava veoma emotivno.

Ona je za televizijsku emisiju "Trend" RTV Gradiška kazala da je u Lijevče polju i Potkozarju snimljeno nekoliko video-spotova za njene popularne pjesme. U Gradišci je premijerno prikazan video-spot "Rano moja".

"Rado dolazim u Gradišku, u ovaj kraj, u Republiku Srpsku, gdje osjećam posebnu povezanost, jer smo izuzetno sličnog mentaliteta i to je ono što me raduje. Mi smo isti narod. Ovdje u Gradišci ima mnogo naših prijatelja sa kojima dugo i uspješno sarađujemo. To su mladi, obrazovani umjetnici Zoran Pilipović, Boško Krljaš i Goran Puzić. Sa njima radimo veoma ozbiljne spotove i to je još jedna spona sa ovim mjestom i sa Republikom Srpskom", kazala je Danica Crnogorčević novinarki Nataši Miljković, urednici TV emisije "Trend".

Danica Crnogorčević iznijela je doživljaj Donje Gradine, najveće grobnice srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

"To je veliko, sveto mjesto i voljela bih da se naši ljudi zainteresuju za istoriju ovog područja. Primijetila sam da malo njih i zna šta se zapravo dogodilo ovdje i kakva sve imamo spomen-mjesta. Mi smo to pokušali da dočaramo kroz pjesmu "Rano moja", koja je posvećena 'Jasenovcu'. Pjesmu je napisao moj suprug Ivan Crnogorčević, melodiju Aleksandar Đorđević, a spot, kao što sam rekla, maldi umjetnici sa ovih prostora. Ne bih voljela da se narod samo interesuje za pjesmu, već da dođu, da posjete ova sveta mjesta", kaže Danica. Pohvalila je i saradnju sa Gradskom upravom u Gradišci te pomenula profesoricu Radanu Stanišljević, koja joj je na blizak, jedinstven i razumljiv način pomogla da shvati ovdašnju istoriju i masovna stradanja.

"Za život Srpske" i "Pjesma Karađorđu"

Danica je početkom godine objavila pjesmu "Za život Srpske".

"Drago mi je da je pjesma popularna, da su je već svi naučili, mnogi je pjevaju na koncertima, na akademijama. Ista je ekipa sa ovih prostora radila i taj spot kao i prethodne. Pjesma koju sada osmišljavamo, posvećena je Karađorđu Petroviću. Naravno, još imamo mnogo pjesama koje želimo da objavimo, ali polako, sve u svoje vrijeme", naglasila je Danica Crnogorčević u Gradišci.

