Danica Crnogorčević komentarisala novu pjesmu Breskvice

Pjevačica Danica Crnogorčević osvrnula se na pjesmu Anđele Ignjatović Breskvice "Gnezdo orlovo" sa kojom će se takmičiti na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju" i boriti se da predstavlja Srbiju na Evroviziji u Malmeu.

Ova pjesma je od strane jednog dijela publike, pretežno albanske nacionalnosti, naišla na negativne komentare, koji su se odnosili na to da ona "poziva na etničko čišćenje njihovog naroda s Kosova kako bi Srbi dobili potpunu kontrolu nad teritorijom", te traže da bude diskvalifikovana iz takmičenja.

"Tekst Breskvičine pesme uopšte nije nacionalistički. Ja sam baš pažljivo slušala pesmu i tu nema apsolutno ništa sporno. Jedino ako neko ima problem sa ušima. Pesma je jako lepa i ne vidim razlog zašto bi bila diskvalifikovana, samo zato što je odabrala da se predstavi sa jednom pesmom čiji tekst nije vulgaran i prijemčiv svima. Lep je ritam. To nije tradicionalna pesma, to je novi stil samo sa prizvukom tradicije i to je za svaku pohvalu. Ne znam zašto ne bi išlo u tom pravcu: da budemo moderni i da ostanemo dosledni nekoj kulturi koju srpski narod vekovima ima, a koju su imali i naši preci", rekla je Danica za "Kurir".

Pjevačica je prokomentarisala i da li sebe jednog dana vidi kao učesnicu Evrovizije.

"Iskreno, ne vidim sebe tamo. To nije nekako moj stil. Ne kažem da nekad neću otići, ako nekad bude došlo do nekih promena. Ali, prosto sada ne mogu sebe da zamislim tamo. Mislim da bi oni mene odmah diskvalifikovali (smijeh)", zaključila je Danica koja je i popadija.

Povezana vijest:

Oglasio se RTS povodom pjesme Breskvice "Gnezdo orlovo"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.