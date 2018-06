David Guetta ekskluzivno za "Nezavisne": Muzika je strast koja me vodi kroz život

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda današnjice, producent i DJ David Guetta nastupiće na ovogodišnjem izdanju "Exit" festivala, koji će se održati od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

Slavni DJ i producent je stekao veliku slavu u svijetu elektronske muzike od početka svoje karijere, kada je radio kao DJ u noćnim klubovima tokom osamdesetih i devedesetih godina. Kasnije je osnovao producentsku kuću "Gum Productions" i objavio svoj debitantski album "Just a Little More Love" 2001. godine.

S obzirom na to da ni njegova karijera nije nastala preko noći, jednom prilikom je kolegama koji tek počinju poručio da se ne boje eksperimentisati.

"Istražujte nove zvukove, igrajte se s njima i ne koristite se uvijek istim trikovima. Budite odvažni", kazao je tada popularni DJ.

Kasnije je izdao albume "Guetta Blaster" iz 2004. i "Pop Life" 2007. godine. Njegov album "One Love" iz 2009. godine uključuje singl "Sexy Bitch", duet s Akonom, koji je postao hit dospijevši na top 10 lista u SAD. Dejvid Geta je radio s mnoštvom pop izvođača, uključujući sastav "Black Eyed Peas", te Britni Spirs, Krisa Vilisa, Keli Rouland, Vil Aj Ema, Lil Vejna, Kelis, Madonu, Kida Kadija, Flo Rajdu, Šakiru te mnoge druge. Godine 2010. nominovan je za pet "Gremi" nagrada. U ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" ovaj slavni producent i DJ govori o najavljenom nastupu u Novom Sadu, festivalu "Exit", današnjem položaju elektronske muzičke scene, kao i muzičkim saradnjama koje je do sada ostvario.

NN: Nastupićete na ovogodišnjem izdanju "Exit" festivala u Novom Sadu. Možete li nam reći šta spremate za publiku koja će doći na Vaš nastup?

GETA: Uvijek se trudim da moj nastup bude iznenađenje, ali ono u šta sam siguran je da mogu da uvjerim sve posjetioce koji planiraju doći na moj nastup da sam superspreman za parti sa svima vama.

NN: Festival "Exit" je jedan od najpopularnijih u Evropi. Da li imate neka fina iskustva sa ranijih nastupa na ovom festivalu?

GETA: Sjećam se da je publika bila fantastična. Svi su bili uzbuđeni i posebno glasni tokom izvođenja mog seta.

NN: Nastupili ste u mnogim zemljama širom planete. U jednom intervjuu ste rekli da ste imali priliku da nastupite tri puta u tri različite države tokom samo jednog dana. Koliko je to teško i da li je moguće zadržati koncentraciju na nastupu?

GETA: Definitivno je teško zadržati koncentraciju i fokus na nastup. Ali muzika je ono što radim i za šta sam rođen. Muzika je moja najveća strast koja me vodi kroz život i čini da takvi trenuci budu mnogo lakši.

NN: DJ zvijezde su zapravo rok zvijezde 21. vijeka. Mnogi muzičari često govore da je sve što je vezano za muziku već izmišljeno te da nije moguće napraviti nešto što neko drugi već nije pokušao. Ipak, nove generacije DJeva misle drugačije. Šta je po Vama sljedeći korak u muzičkoj industriji?

GETA: To niko ne zna. Muzička industrija se svakodnevno mijenja toliko mnogo da niko ne može sa sigurnošću da predvidi naredni korak.

NN: Svjedoci smo da tehnologija svakim danom napreduje. Koliko je to važno za muzičku industriju i da li se možete prisjetiti kako je to izgledalo u periodu kada ste Vi započinjali svoju karijeru?

GETA: Stvari su se mnogo promijenile od perioda kada sam ja započinjao svoj proboj na scenu. Ja lično ću zauvijek pamtiti tehnologiju koju sam koristio na početku karijere.

NN: Tokom godina rada na sceni imali ste priliku da sarađujete sa mnogim poznatim muzičkim imenima, od Vil Aj Ema do Rijane. Možete li nam reći koja Vam je saradnja do sada bila najdraža, a koja najteža?

GETA: Ne mogu tako lako odabrati svoju omiljenu saradnju. Bila mi je velika čast sarađivati sa svima njima na tim projektima.

NN: Kako obično započinju saradnju? Da li umjetnici dolaze kod Vas s idejom, ili je inicijativa Vaša, ili radite zajedno na novoj pjesmi?

GETA: To se odvija u svim pravcima. Nekad sam pjevač i muzičar dođe do mene s idejom pa onda zajedno radimo na toj pjesmi, a nekad ja stvorim pjesmu i nakon toga zamislim muzičara sa scene koji bi se savršeno uklopio u tu numeru. Obožavam da dijelim muzičku kreativnost i da provodim sate i sate sa kolegama muzičarima u studiju.

Zarada

David Geta je bio prvi DJ koji se pojavio na naslovnici muzičkog časopisa "Rolling Stone". Godišnje zarađuje oko 40 miliona dolara. Na listi najboljih DJeva svijeta po izboru magazina "DJ Mag", koju kreiraju fanovi elektronske muzike, za 2012. godinu prvo mjesto zauzeo je upravo on, i to nakon četiri godine uzastopne vladavine Armina van Buurena. Kao dokaz njegove popularnosti govore i nevjerovatnih 53 miliona fanova na Facebooku, kao i 48 miliona pratilaca na Twitteru te 8,5 miliona na Instagram profilima.