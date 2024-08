David Jojić iz benda "Charna" o prvencu "Dijete noći": I dalje vrijedi snimati albume

David Jojić, vokal je i idejni vođa banjalučke grupe "Charna", koja je, nakon trijumfa na tri regionalno važne gitarijade, u Zaječaru, Mostaru i Banjaluci, objavila album prvenac pod nazivom "Dijete noći".

Odmah po objavljivanju albuma kao potvrda kvaliteta i dodatni vjetar u leđa ovom sastavu stigao je trijumf i na festivalu u Kreševu, a tim povodom, odnosno povodima, prvenstveno o albumu, Jojić je govorio za "Nezavisne".

"Zaista smo prezadovoljni ostvarenjima na albumu 'Dijete noći'. Nije bilo jednostavno sve što smo godinama stvarali svesti u jednu cjelinu koja se zove album. Priznajem i sam sam imao mišljenje da je album kao forma prevaziđen. Ali ipak, kada pogledam sa ove distance, on ima smisla, jer smo sav dosadašnji rad objedinili pod jedan krov, ali i dodali mnoštvo novog materijala. Da se našalim, kao kada neko od nas ode u opštinu pa službenica kaže: 'Fali ti jedan papir.' Tako je i sa našim pjesmama. Ne fali više ništa, sve je tu na jednom mjestu", riječi su kojima svoju priču započinje Jojić.

On je stava da je prošlo vrijeme kada su ljudi kupovali albume i preslušavali ih na uređajima kod kuće od početka do kraja.

"Danas jeste vrijeme brzog protoka informacija i navike konzumiranja muzike su se promijenile. Ipak, kada su u pitanju festivali ili koncerti, u očima organizatora album i dalje dođe kao neka vrsta CV-ja benda. To je prilika da onome ko planira da nas angažuje za svirku, vidi šta tačno posjedujemo i šta tačno možemo. Tako da i dalje vrijedi snimati albume. Možda se oni više ne prodaju u formi ploče, CD-a ili kasete, ali striming platforme su veoma dobro preuzele tu štafetu tako da naš album u svakom trenutku može poslušati bilo ko na bilo kojem kraju planete", kaže Jojić.

FOTO Vedran Ševčuk

Na većini pjesama kao autor teksta i muzike potpisan je cijeli bend.

"Stvaranje svake nove pjesme je izazov sam po sebi. Naše numere uglavnom nastaju tako što naš gitarista Igor Stanković dođe na probu sa nekim rifom ili temom. Onog trenutka kada počne da svira taj rif, basista Darko Karać i bubnjar Vladan Gvozdić odmah hvataju ideju i počinje izgradnja pjesme. Ipak, ono što je krov svake naše numere je tekst. Sami tekstovi sporije nastaju. Teško mi je priznati, iako sam po profesiji novinar i živim od pisanja, ja sam i dalje najviše kritičan sam prema sebi kada treba napisati tekst za pjesmu. Možda sam ja glavni krivac za to što se ovaj album čekao ovoliko dugo", otkriva Jojić.

Frontmen "Charne" govorio je i o saradnji sa drugim umjetnicima na albumu.

"U pitanju je numera 'Mute', na kojoj nam gostuje banjalučki reper Bojan Madžar, koji se potpisuje imenom Zdoje, a druga je numera 'Krila', koju smo snimili sa fantastičnom Jasminom Šutom iz Mostara. Kada je u pitanju pjesma 'Mute', Zdoje je naš dugogodišnji prijatelj i tekst za pjesmu je pisao on. Ostatak ekipe iz benda je zaslužan za instrumentalni dio numere. Odlično smo se uklopili i ovo je bio prvi put da radimo sa jednim reperom. Mogu reći da je 'Mute' za sada pjesma sa albuma koja je dobila najviše pohvala od strane drugih kolega, ali i publike. Što se tiče pjesme 'Krila', ona je aranžerski nastala u samom studiju 'Pavarotti' u Mostaru", ističe Jojić, dodajući da Jasminu poznaje duži niz godina te da je bilo prirodno da njen glas bude dio ove pjesme.

Za ovu pjesmu Jojić još kaže da je iskakanje iz zone komfora, ali, dodaje on, svakako je u pitanju numera koju vrijedi čuti.

"Činjenica jeste da je naša muzika pomalo 'žestoka', ali sad sa pjesmom 'Krila' imamo i radijski prijateljsku pjesmu", našalio se Jojić.

Pjevač se osvrnuo i na trijumf na festivalu u Kreševu.

"Svega 24 časa nakon objave albuma otišli smo u Kreševo na 'Crash fest', gdje smo nastupali u takmičarskom dijelu. Nova pobjeda svakako mnogo znači. U pitanju je festival koji se održava na predivnoj lokaciji, okruženoj šumom i zelenilom. Zaista smo uživali i, naravno, dali sve od sebe da donesemo još jednu titulu u Banjaluku. Trud se isplatio i 'Charna' bilježi pobjedu broj četiri", navodi Jojić.

Kada su u pitanju planovi za promociju albuma, Jojić je govorio i o tome koliko je promocija u rukama samih članova benda te da li postoji određena vrsta podrške.

"I dalje, kao i na početku, sve radimo sami. Nismo nikada imali neku vrstu podrške od strane nekih velikih producentskih kuća ili institucija ako na to mislite. I dalje je 'Charna' produkt ljubavi i sve što radimo, to radimo za svoju dušu. Možda je to upravo i recept za sve titule, da se oslonimo samo na sebe. Kada je u pitanju promocija albuma, cilj nam je da napravimo jedan fin koncert u Banjaluci pa da iz našeg grada krenemo u druga mjesta, gdje ćemo publici predstaviti 'Dijete noći'. Otvoreni smo za sve pozive", jasan je Jojić.

Muzičar otkriva da bend uskoro planira snimanje novih spotova.

"Već kroz nekoliko dana ćemo naš fokus usmjeriti prema ekranizaciji pjesama. Prva na redu je numera 'Mute'. A kako smo dobili novčanu nagradu sa posljednjeg takmičenja, svakako će nam dobro doći za snimanje spota", govori vođa "Charne".

Nakon pobjede na tri gitarijade i jednom festivalu te nakon snimljenog albuma, ovaj bend i dalje čeka na nastupe u revijalnim programima velikih festivala.

"Pozovi dolaze. Ne možemo reći da ih nema, ali nekako sve utihne kad se organizatoru saopšti da ne sviramo besplatno, ali na to smo navikli. Valjda je to put kojim svaki bend treba da prođe. Nas to svakako neće obeshrabriti. Idemo dalje i radimo ono što volimo. Sve ostalo je manje bitno", zaključuje Jojić.

