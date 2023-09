David Jojić za "Nezavisne": Vrijeme je da počnemo računati na mlađe autorske bendove

David Jojić je pjevač i vođa banjalučkog benda "Charna", koji je za kratko vrijeme pobijedio na "Zaječarskoj" pa potom i na "Mostarskoj gitarijadi".

Dodamo li tome pobjedu i na "Banjalučkoj gitarijadi" od prije dvije godine, rađa se osnovana sumnja da je došlo vrijeme da regionalna rokenrol publika ozbiljno može da računa na ovaj bend. Naravno i obrnuto: momci iz benda "Charna" su sazreli za veći regionalni uspjeh, a njihove pjesme za mnogo širi broj slušalaca nego što je to bio slučaj u godinama iza nas, kada su djelovali kao neka vrsta alternativne grupe. O svemu tome, kao i o prerano preminulom gitaristi Zlatanu Zlaji Mušiću, koji je zajedno sa njim 2009. godine osnovao "Charnu", Jojić je govorio za "Nezavisne".

NN: Bend "Charna" za kratko vrijeme okitio se titulama pobjednika "Zaječarske" i gitarijade u Mostaru, što je ogroman vjetar u leđa za rad grupe. Kako na pravi način iskoristiti ove pobjede?

JOJIĆ: Čini nam se da nismo stigli ni da saberemo utiske sa "Zaječarske gitarijade", a već se desila pobjeda i u Mostaru. Kroz šalu smo nekako govorili da bi bilo dobro pobijediti i u Mostaru i na taj način objediniti tri krune, jer smo titulu najboljeg uzeli na pretposljednjoj "Banjalučkoj gitarijadi". Sad kad imamo tri pobjede sa tri veoma važna takmičenja, pred nama je još veća odgovornost. Prije svega mediji su prepoznali naš uspjeh i zahvaljujući njima došli smo do neke šire publike, koja se tek sada upoznala sa našim radom. Primjećujem i da raste broj pratilaca na društvenim mrežama, kao i slušanost naših pjesama na raznim kanalima. Kad kažem veća odgovornost, sada je važno da se uhvatimo za talas ovih pobjeda i da publici predstavimo novi materijal koji smo spremili i spremamo. Tako publika uskoro može očekivati dva nova video-spota, a uskoro ulazimo u studio da završimo nove pjesme.

NN: Kakvi su vaši utisci iz Mostara? Kojim pjesmama ste se predstavili i u čemu je razlika između Zaječara i Mostara što se tiče konkurencije, odnosa sa bendovima i samog vašeg trijumfa?

JOJIĆ: "Zaječarska gitarijada" je sigurno jedan od najvećih festivala u regionu i odnijeti titulu najboljeg na ovom takmičenju je nešto što ćemo pamtiti zauvijek. Ujedno to je bila prva prilika koju smo dobili nakon više od decenije rada da se predstavimo publici u Srbiji, što nam je bio najveći cilj. Što se tiče Mostara, prije svega moram da pohvalim organizaciju gitarijade "Na putu za jug". Ovo takmičenje se održavalo u nešto intimnijem prostoru i, za razliku od Zaječara gdje smo se takmičili protiv 10 najboljih iz regiona, ovdje smo u konkurenciji imali kolege iz domaćih bh. bendova. Ipak, meni lično ta intimnija atmosfera često bude veći izazov od velike pozornice. Mogli smo sa bine vidjeti članove žirija koji pažljivo slušaju naše pjesme. Tu su bili Igor Paspalj, čovjek koji je proglašen za najboljeg gitaristu planete Zemlje, ali i Fadil Redžić, član legendarnog benda "Indexi". Kao dijete sam slušao stvari koje je ovaj čovjek sa "Indexima" stvarao i onda možete zamisliti kakav je osjećaj kad on izađe na binu i kaže: "'Charna' je najbolji bend".

FOTO Vedran Ševčuk

NN: Pet godina je prošlo od singla i spota "Vrati me" i još više od smrti Zlatka Zlaje Mušića, koji je napisao ovu pjesmu, ispostaviće se, kao neku vrstu oproštajnog pisma. Pretpostavljate li, odnosno postavljate li sebi hipotetička pitanja, koliko bi Zlaja danas bio ponosan na uspjeh benda?

JOJIĆ: Uvjeren sam da on sve ovo i posmatra i sluša i da je srećan zbog svega. Nas dvojica smo zajedno oformili ovaj bend sada već davne 2009. godine i znam da je njemu dječački san bila pobjeda u Zaječaru, tako da smo ovom pobjedom na neki način i njegovu misiju ispunili. Život je morao da nastavi dalje i kada nas je Zlaja napustio u bend su došli novi ljudi, prije svega gitarista Igor Stanković, a za njim i bubnjar Vladan Gvozdić te nešto kasnije ritam gitarista Srećko Popović. Ova ekipa je ubrzo počela da diše kao jedan i čini nam se da svaka proba koju održimo izrodi mnogo novog materijala. Upravo ova kreativnost je za rezultat imala ove pobjede u Banjaluci, Zaječaru i Mostaru. Mi ćemo svakako nastaviti i dalje da stvaramo. Pobjedom u Mostaru smo dobili priliku da snimamo pjesme u studiju "Pavarotti", koji važi za jedan od najboljih na Balkanu. Svakako ćemo tu priliku veoma dobro iskoristiti.

NN: Banjalučku muzičku scenu godinama pratite ne samo kao muzičar, nego i kao novinar. Kakav bi bio Vaš rezime ove scene?

JOJIĆ: Teško je. Svim muzičarima nedostaje neka konkretnija podrška kako bi bolje plasirali svoju umjetnost. Često slušamo priče o tome kako je crk'o rokenrol, kako se ta muzika više ne sluša, a s druge strane te priče demantuju brojni ljetni muzički festivali koji okupljaju publiku cijelog regiona. Kao nekome ko piše o muzici i bavi se muzikom ovi festivali ulivaju nadu da će rokenrol i dalje da živi. Ipak, ne krijem da bih bio mnogo srećniji kad bi se spisak izvođača na tim festivalima malo osvježio jer imamo zaista fantastične mlade bendove. Uvjerio sam se u to na prethodna dva takmičenja, ali oni i dalje teško dolaze do pozornica ovih festivala jer njima i dalje dominiraju neka stara rokenrol imena. Da me niko ne shvati pogrešno, ne govorim da je vrijeme da idu u penziju, jer koji je roker ikada otišao u penziju (smijeh), ali samo poručujem organizatorima: "Dajte i mladim bendovima šansu, sigurno vas neće razočarati".

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o radio-stanicama u Banjaluci, da li one podržavaju banjalučke bendove?

JOJIĆ: Mi do sada nismo imali neku konkretniju podršku od radio-stanica u tom smislu da su se naše pjesme puštale u dnevnom programu, ali, ruku na srce, naša muzika je malo "žešća" pa se često ne bi ni uklapala u neke redovne programske šeme radio-stanica. Ipak, ljudi koji rade na tim stanicama, novinari i urednici su bili tu kada bismo objavili neki novi materijal, makar da podrže kroz objavu vijesti. Nes radio nas je znao ugostiti, gdje smo govorili o našem autorskom radu. Takođe, legendarni radio-voditelj Dalibor Dado Dejanović koji vodi noćne emisije posvećene rokenrolu imao je naviku da pušta naše pjesme slušaocima, kojima je žešći zvuk draži od sna.

NN: Kako smo došli u situaciju da već decenijama tezgaroši žive od muzike, a autorski bendovi ne, i mislite li da će se u skorije vrijeme situacija mijenjati?

JOJIĆ: Mnogo je lakše zabaviti šire mase kroz ex-Yu rock akorde u dva do tri časa nastupa. To su hitovi koji su obilježili živote generacija ljudi s ovih prostora i, naravno, svi volimo da ih čujemo s vremena na vrijeme. Autorskom bendu je iz tog razloga teško pridobiti pažnju publike. Samo su rijetki uspijevali. Vlasnicima lokala je prosto lakše i ekonomski isplativije platiti tezga bend jer znaju da je to sigurna karta da će gosti doći u lokal i ostaviti novac na šanku. Da li će se situacija u budućnosti promijeniti, odgovor na to pitanje nemam, ali bar se nadam, jer da nema te nade ne bismo danas radili ovo što radimo.

NN: Nedavno ste najavili objavljivanje tri nove pjesme. Možete li otkriti o kakvim pjesmama je riječ i ko su autori?

JOJIĆ: Vrlo rado i jako smo uzbuđeni što će publika uskoro moći da čuje ovaj materijal. Prva pjesma koja će se uskoro naći u eteru je numera "Glas". Nadahnuće za tekst ove pjesme je nastalo u našoj svakodnevnoj letargiji. Osvrnuli smo se na to kako svi olako pristajemo na brojne kompromise i zatvaramo oči na našu štetu kako bi se zadržalo neko prividno stanje stabilnosti duha. Pored pjesme "Glas" tu je i nova stvar koja se na neki način nastavlja na prethodnu numeru i govori o tome da je naša sudbina u našim rukama, i da smo sami tvorci svoje sreće, te da niko neće odnijeti pobjedu ako se zapravo ne bori za nju. Nadahnuće za svaku pjesmu je proisteklo iz naših ličnih iskustava i stalnog preispitivanja samih sebe, ali i društva koje nas okružuje. I posljednja pjesma koju najavljujemo je ujedno naša prva saradnja koju smo ostvarili sa banjalučkim reperom Bojanom Madžarom, koji se publici predstavlja pod imenom Zdoje. Pjesma će se zvati "Mute" i zaista mnogo očekivanja imamo od ove numere. I za nas u bendu bio je to svojevrsni izlazak iz zone komfora jer smo spojili naš čvrsti zvuk sa reperskim rimama. Ali to je valjda i cilj svega, jer i pokojni Zlaja je govorio: "Ne možeš biti dobar muzičar ako se ograničiš samo na jedan muzički žanr".