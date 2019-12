Davor Gobac za "Nezavisne": Naša publika još voli kad izdamo album

Čuveni sastav "Psihomodo pop" nedavno je objavio novi studijski album pod nazivom "Digitalno nebo". Na ovom izdanju se nalazi 16 pjesama, a došao je pet godina nakon izlaska posljednjeg albuma "Ćiribu ćiriba".

Hit singlovi sa novog izdanja kao što su "Ako želiš biti moja", "Sve će biti u redu" i "Deja vu" se uveliko vrte na regionalnim radio-stanicama, a bend je album najavio naslovnom numerom "Digitalno nebo", za koju je objavljen i spot reditelja Radislava Jovanova Gonza.

"Psihomodo pop" je posvetio album svom prerano preminulom bubnjaru Tigranu Kaleboti, čiji se bubanj čuje na sedam numera.

U razgovoru za "Nezavisne novine" pjevač benda Davor Gobac govori o singlu "Digitalno nebo", koji je najavio album, samom albumu i radu na njemu, kao i sjećanju na preminulog bubnjara Tigrana. Gobac se osvrnuo i na tradiciju benda kada je u pitanju objava albuma kao cjeline.

NN: Nedavno ste predstavili pjesmu "Digitalno nebo". O čemu govori vaša nova pjesma?

GOBAC: Naša nova pjesma govori o tome da se pomalo desilo nekakvo zagađivanje tim društvenim mrežama i digitalnim pi***rijama. I onda je i Gonzo u nastavku toga snimio to otuđenje, gdje ljudi više razgovaraju preko telefona nego jedan sa drugim. Tako smo igrali na tu kartu, ali nekako je ta pjesma izletjela dosta spontano, a tako i tekst.

NN: Ovo je treći singl koji je došao nakon pjesama "Ako želiš biti moja", "Sve će biti u redu" i "Deja vu", sve pjesme će se naći na albumu. Koliko se dugo radilo na albumu?

GOBAC: Na albumu se radilo u više navrata. Nije se sve vrijeme radilo u kontinuitetu. Prvo sam ja smislio te neke osnovne harmonije, tekstove i melodije, a onda smo malo-pomalo radili na aranžmanu i na kraju smo snimali iz više puta, jer nismo ušli u studio i odjednom sve završili. Dvije pjesme kao što su "Sve će biti u redu" i "Ona mene voli" su snimljene u drugom studiju u Novom Mestu, gdje nas je snimao Stiv Albini, i to je bilo jedno baš dobro iskustvo.

NN: Imali ste nekoliko koncerata, jeste li zadovoljni reakcijama publike i odazivom?

GOBAC: Ako misliš na koncerte koje smo imali promotivne, bili su odlični, bilo je sve prodano i veselo. Meni su osobno sva tri koncerta bila dobra, i nadam se da ćemo tako i nastaviti.

NN: Koliko je, po Vašem mišljenju, isplativo objaviti album kao cjelinu u današnje vrijeme i da li su albumi nekada samo moralna satisfakcija umjetnika na zaokružen rad?

GOBAC: Ja cijeli život sa bendom radim albume, pa smo tako i ovaj put napravili. Uopće nisam razmišljao da li se to isplati ili ne. Mi jednostavno tako funkcioniramo i mislim da naša publika još voli kad izdamo album.

NN: Da li planirate uz album predstaviti i neki video-spot i koliko je vama bitna ekranizacija pjesama?

GOBAC: Bitno je da singl ima ekranizaciju, iako se ta ekranizacija sve manje odvija na televiziji, a sve više se odvija na pametnim telefonima, odnosno sve više se gleda YouTube, ali ono što smanjuje kvalitetu slike, ne isplati se baš sad, posebno na našem tržištu bubati neku veliku lovu na spot. Moraš biti kreativan i štedljiv.

NN: Na albumu su i pjesme koje je svirao preminuli Tigran. Koliko je, po Vašem mišljenju, moguće na ovaj način sačuvati sjećanje na njega i otrgnuti od kandži zaborava njegov rad?

GOBAC: Spontatno je to ispalo, Tigran je odsvirao pola kompozicija, pola je odsvirao Tin i drago mi je da je tako ispalo. Nije to jedino što je Tigran snimio i neće se to tako otrgnuti od sjećanja, zato što je on snimio jako puno toga.

NN: Kakvi su planovi za promociju i da li možemo očekivati nastup benda i u BiH?

GOBAC: Doći ćemo mi u BiH kao što uvijek i dolazili i promoviraćemo "Digitalno nebo". Sarajevo sto posto, a dalje ćemo vidjeti prema interesu.