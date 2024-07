Decenija muzičke magije: Na Tjentištu počeo "Nektar OK Fest"

​Press konferencijom, na kojoj su prisustvovali organizatori, partneri i izvođači festivala zvanično je počeo deseti Nektar OK Fest, festival koji se odvija na jednoj od najljepših destinacija u regionu. Festival je otvorio Dubravko Suvara, direktor festivala koji je i ove godine naglasio da je cilj festivala kao i organizatora da ukažu na sav potencijal mjesta na kojem se festival održava.

"Uvijek šaljemo istu poruku, a to je da ovo činimo da bismo afirmisali ovaj nacionalni park i mogu slobodno da kažem da svake godine potvrdimo da Nacionalni park Sutjeska ima veću vrijednost u odnosu na status koji sad ima, pogotovo turistički. Kada sumiram ovih 10 godina, koliko god sam ponosan, toliko sam i tužan jer jedan ovakav događaj već prevazilazi okvire infrastrukture ovog prostora. Lijepa strana jeste da je ovaj prostor pun, ne samo mladih ljudi, nego i ljudi svih generacija, vidim i mnogo ljudi sa malom djecom što je kompliment ovog prostora, a to mi je uvijek bila i namjera. Da ovaj festival bude razlog zašto će ljudi posjetiti NP Sutjeska, a onda dolaziti u nekim drugim aranžmanima i koristiti turističke potencijale opštine Foča", izjavio je Dubravko Suvara, direktor festivala.

"Drago mi je da sam imao I da imam priliku da sarađujem sa jednim velikim čovjekom i entuzijastom kakav je Dubravko Suvara. On je neko ko je svim svojim bićem i energijom vjerovao u ovo sve, drago mi je da smo pobijedili skeptike koji nisu vjerovali da će se ikada desiti ovo što se sada dešava. Cilj NP Sutjeska je da se družimo uz muziku, jer ona nema granica, da se družimo u prirodi i da je čuvamo za buduće naraštaje" kaže v.d. direktora NP, Zoran Čančar.

Načelnik Opštine Foča poželio je dobrodošlicu u svoje ime, ali i u ime svih građana opštine Foča.

"Vidim da će ove godine biti oboreni svi rekordi posjećenosti. Festival raste iznova i iznova uprkos svim problemima s kojima se nosi, a to je svakako i nedostatak smještaja i svake druge infrastukture što postaje nasušna potreba NP Sutjeska, ali i čitave ove regije" dodao je Milan Vukadinović, načelnik Opštine Foča.

"Nektar OK Fest“ jeste festival koji garantuje vrhunsku zabavu i poseban doživljaj koji upotpunjuje jedistvena lokacija i prirodni ambijent u kojem se održava. Ove godine, aluminijumska Nektar limenka biće glana ambalaža na festivalu, jer može da se reciklira neograničen broj puta sa minimalnim gubicima, a ujedno čuva svježinu i kvalitet piva. U saradnji sa kompanijom Ball Corporation u okviru projekta “Svaka limenka se računa” na licu mjesta biće organizovano više različitih aktivnosti u cilju promocije reciklaže, u okviru čega će se sakupljati iskorištene aluminijumske limenke za piće. Vjerujemo da zajedno možemo da omogužimo adekvatno odlaganje reciklabilnih materijala uz sjajan provod koji nam omogućava Nektar OK Fest", izjavila je Andrea Lizdek, marketing menadžer Banjalučke pivare.

Umjetnici se uvijek rado vraćaju na Nektar OK Fest, festival koji je postao sinonim za vrhunsku muziku, nezaboravne trenutke i jedinstvenu atmosferu.

"Mi smo postali kućni bend OK Festa, vjerovatno zato što smo najbliže, mi smo tu iz Mostara. Jako smo ponosni na to, svaki put nam je bilo fantastično, svirali smo na svim binama, nosimo pozitivna iskustva. Mislim da je svako ko je došao ovdje i razapeo šator došao ovdje s dobrom voljom" kaže Mario Knezović iz Zostera.

"Prije dvije godine sam bio prvi put ovdje, rekli su mi da idem na festival na Tjentište, ja sam pomislio to je daleko od svih urbanih centara, šta ćemo tamo, a onda sam došao ovdje. Kada sam vidio kako to sve izgleda, koliko ima ljudi, kako je organizovano i kakva je to produkcija, ostao sam iznenađen i oduševljen. Izuzetno mi je počašćen što sam opet pozvan" dodao je Neno Belan.

"Od deset festivalskih izdanja mi smo nastupali na trećinu, ovo nam je četvrti put ako se ne varam. Festival je na fantastičnoj, čuvenoj i istorijskoj lokaciji, predivnoj prirodi i slažem se takođe da treba razmišljati o infrastrukturi prvenstveno iz bezbjednosnih razloga" rekao je Deda iz Who See-a.

Deseti Nektar OK Fest će i ove godine bogatim sadržajima, fenomenalnim programom i muzikom učiniti Nacionalni park Sutjeska epicentrom najboljeg provoda u regionu, a tokom tri festivalska dana smjenjivaće se vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene.

"Pored finansijske usluge, NLB Banka Banja Luka u fokus stavlja održivo i društveno odgovorno poslovanje i zato nismo imali dilemu kada je u pitanju podrška OK festu koji godinama i te kako uspješno promoviše ovaj prirodni potencijal u Nacionalnom parku Sutjeska. U sklopu festivala NLB Banka Banja Luka će posjetiocima dodatno približiti prednosti beskontaktnog plaćanja, a svima naravno želimo da dožive ovaj predivni prirodni ambijent i energiju i da sa OK Festa ponesu najljepše uspomene" rekla je Dijana Latinović, samostalni stručni saradnik za PR & marketing u NLB Banci Banja Luka

Uz Nektar OK Fest i ove godine su prijatelj festivala kompanija m:tel, banka partner festivala NLB Banka AD Banjaluka, te VISA - službena festivalska kartica.

