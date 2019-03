"Deep Purple" 6. decembra u Beogradu

​Jedan od najvećih bendova u istoriji roka "Deep Purple" održaće koncert 6. decembra u beogradskoj Štark areni.

Engleski rokeri, predvođeni Janom Gilanom održali su spektakularni nastup 2014. godine u Areni pred više od 10.000 ljubitelja rokenrol zvuka.

"Smoke on the Water", "Black Night", "Hush", "Highway Star", "The Mule" i drugi hitovi iz karijere benda duge skoro pola vijeka, ponovo će odjeknuti Arenom.

Prije dvije godine, rok ikone su započele "Long Goodbye" turneju, za koju su planirali da bude posljednja u njihovoj bogatoj koncertnoj karijeri.

Zbog ogromnog interesovanja miliona obožavatelja širom svijeta, "Deep Purple" će u okviru turneje ponovo posjetiti neke zemlje, a Srbija je jedna od njih.

"Deep Purple" je jedan od najuticajnijih hard rok sastava svih vremena.

Njihovo ime je u Ginisovoj knjizi rekorda kao "najglasniji bend na svijetu" i jedan su od koncertno najaktivnijih bendova u istoriji rokenrola.

Bend je 2016. godine ušao i u Rokenrol kuću slavnih.

"Deep Purple" se smatraju pionirima hevi metal zvuka i autori su najpoznatijeg rifa u istoriji rokenrola – "Smoke on the Water" sa albuma "Machine Head".

Objavili su 20 studijskih i 34 koncertna albuma, 27 komplilacija 'najboljih pjesama', a nedavni izveštaji pokazuju da je "Deep Purple" prodao preko 100 miliona kopija svojih albuma širom svijeta.

Ulaznice će biti u prodaji od 29. marta na blagajni Štark arene, svim prodajnim mestima "Tiket vizona" i onlajn na sajtu arene.