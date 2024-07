Deep Purple izdao novi singl "Lazy Sod" (VIDEO)

​Rok legende Deep Purple upravo su izbacile svježu pjesmu, “Lazy Sod,” sa svog željno iščekivanog novog albuma "=1" koji bi trebao biti objavljen 19. jula putem earMUSIC-a.

Frontmen Ijan Gilan podijelio je priču koja stoji iza inspiracije za pjesmu u intervjuu za časopis "Rocks".

"Nedavno me jedna mlada novinarka pitala koliko sam pjesama napisao u životu. Odgovorio sam da je zadnji put kad je moja asistentica brojala, prije dvadeset godina, bilo preko 500. Osjećao sam se prilično uspješno dok nije istakla da je 5000 pjesama uradila Doli Parton, nazvavši me lijenim kretenom nisam mogao a da se ne složim i zapišem to u svoju bilježnicu."

Gitarist Sajmon MekBrajd takođe se oglasio o kreativnom procesu.

"Rad na ovom albumu osjećao se kao putovanje nazad našim korijenima, ali sa svježom perspektivom. 'Lazy Sod' savršeno sažima zabavu i spontanost koju smo imali u studiju", rekao je Sajmon, a prenosi "GuitarInteractiveMagazine".

