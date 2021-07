Defile vojnih orkestara OSBiH i američke vojske kroz centar Sarajeva

U okviru Festivala "Baščaršijske noći", večeras će u Bosanskom kulturnom centru KS biti održan zajednički koncert Vojnog orkestra Oružanih snaga BiH i Orkestra američke vojske - U.S. Army Europe and Africa Band & Chorus.

Zajednički vojni orkestar je tokom dana prodefilirao kroz centar Sarajeva, od Vječne vatre, kroz ulicu Ferhadija do Sebilja i nazad, a tom prilikom je duvački orkestar izveo dio repertoara i na taj način "pozvao" publiku na koncert.

Brojni građani pozdravili su članove orkestra koji su na kraju nagrađeni i aplauzom, a mnogi su slikali ili snimali ovaj prelijepi prizor u centru Sarajeva. Ako je suditi po atmosferi sa sarajevskih ulica, Vojni orkestar Oružanih snaga BiH i Orkestar američke vojske u BKC-u će prirediti veče za pamćenje.

S obzirom na to da je zbog epidemioloških mjera ograničen broj posjetioca, koncert će biti prenošen i uživo putem YouTube kanala BKC Sarajevo.

Zajednički duvački orkestar koji broji tridest i osam članova izvest će raznolik program koji, između ostalog, uključuje vojne marševe, tradicionalne američke kompozicije, ali i popularne evergreen pjesme u aranžmanima za duvački orkestar.

Prema najavi organizatora, na repertoaru će biti i poznate kompozicije kao što su: "The Sound of Silence", "Georgia on My Mind", kompozicije Franka Sinatre i druge.

Publika će biti u prilici da čuje kako zvuče popularne kompozicije u aranžmanima za duvački orkestar koji uključuje istrumente: klarinet, alt, tenor i bariton saksofon, trubu, nekoliko vrsta trombona i flauta, obou, francusku hornu, tubu, perkusije i druge.