Dejan Petrović Big bend održao koncert u Beogradu na vodi uz vatromet

BEOGRAD - Dejan Petrović Big bend uz zvuke svojih truba ispratio je praznični festival „Zimska bajka“ u Savskom parku Beograda na vodi pred brojnom publikom i uz spektakularni vatromet.

Tokom vikenda posjetioci imaju priliku za uživanje u mnogim sadržajima za cijelu porodicu, kao i da isprobaju pravu atrakciju - prvi put veliko klizalište na otvorenom koje je okupilo roditelje i djecu.

Vrhunski muzičar trube Dejan Petrović, rodom iz okoline Užica, od 2006. godine jedan je od najuspješnijih na tom polju, jer je uspio da spoji tradicionalnu srpsku muziku sa modernim izrazom i hitovima, i na tome izgradio imidž i uspješnu reputaciju kao specifičan koncept.

Tako je frontmen Dejan Petrović, inače sin nekada poznatog srpskog trubača Miće Petrovića, sinoć napravio presjek karijere kroz svoje albume ("Orkestar Dejana Petrovića", "Ruža vetrova", "Udahni duboko", "Truba libre") uz instrumentalne hitove - "Vrtlog", "Dum Dum", "Vrteška", "Trubulencija", "Zlatiborac", ili Užičko i Vlaško kolo i Kolubarac.

Prazničnu sezonu ove godine je obilježila Zimska bajka u Savskom parku Beograda na vodi, koji je mjesec dana bio domaćin najvećeg zimskog festivala u Srbiji, gdje je publika mogla da osjeti praznični duh, uz lijepe želje, radost, osmjehe i multimedijalni program - predstave, filmove, koncerte.

Atraktivan doživljaj je za publiku bio upravo i koncert Dejan Petrović Big benda, a muzičar je jedan blok numera posvetio narodnim pjesmama u duhu Srpske nove godine, jer je objasnio - "da bi naša deca učila prave vrednosti kako smo i mi učili", od himne "Bože pravde" do mnogih izvornih kompozicija ili patriotskih tema.

Uz zvuke trube muzičari su nazdravili sa publikom uspješnu godinu pred nama i ispratili prethodnu 2022. sa domaćim i regionalnim rok hitovima - "Ti se ljubiš na tako dobar način" (Bajaga i instruktori), "Rock 'n' roll za kućni savet" (Riblja čorba), "Ako su to samo bile laži" (Plavi orkestar), triptih posveta Milanu Mladenoviću i grupi EKV - "Srce", "Zemlja" i "Krug", kao i Vladi Divljanu i bendu "Idoli" - kultni naslov "Maljčiki".

Neumorni trubači sa vokalom u veoma uigranoj ekipi priredili su publici i očekivani set inostranih hitova, od antologijske pesme italijanskih Partizana u Drugom svetskom ratu - "Bella ciao", preko hard rok hitova američke grupe "Guns 'n' Roses" ("Sweet Child of Mine", "Paradise City") do podsećanja na elektro pop hit "Wake Me Up" prerano preminulog švedskog di-džeja i producenta Avičija.

Trubači su publiku podsjetili i na domaću baštinu pop kulture, muziku iz antologijske akcione ratne serije "Otpisani", i vješto su ukomponovali dvije američke pesme istog naziva "It's My Life" u jednom dahu, od rok benda "Jon Bon Jovi" i rege pop muzičara Dr Albana.

Najmlađi su kod klizališta pratili i baletsku predstavu „Aska i vuk“ prema Ivi Andriću, u izvođenju "BeoBaleta" , učestvovali su i u kreativnoj radionici pisanja pisama u organizaciji Pošta Srbije.

Nakon koncerta Dejan Petrović Big benda, publika je ostala da isprati Diznijev hit animirani film "Zaleđeno kraljevstvo" (Frozen).