Demonstracija muzičkog umijeća Marka Luisa na Trebinje džez festivalu

Kantautor Marko Luis održao je veličanstven koncert na Trgu slobode, u okviru druge večeri Trebinje džez festivala, te još jednom dokazao da je srećan što sa publikom dijeli muziku koju stvara i što može da bude ono što jeste na sceni - prirodan, spontan, zabavan, iskonski zaljubljenik u umjetnost.

Luis važi za nekoga ko briše granice u muzici, spajajući zvuke soul, R'n'B i pop muzike s elementima etno kulture, a već po prvim taktovima bilo koje njegove pjesme prepoznaje se jedinstven stil, kojim se izdvojio na domaćoj muzičkoj sceni.

"Mislim da je bitno da postoji svaki žanr - i urbana i komercijalna scena. Drago mi je da i moji prijatelji Vasil Hadžimanov i Jovan Maljoković dolaze u Trebinje i da mi izvođači imamo tu mogućnost da vidimo ovako lep grad, a s druge strane lepo je da se dešava neka tradicija vezano za urbanu muziku i, uopšte, za muziku inspirisanu džezom", izjavio je Luis na konferenciji za medije.

Smatra da mora postojati i urbana muzika, i popularna i komercijalna, a drago mu je da se stvara i da "pliva" jedan novi talas koji je inspirisan ne samo džez muzikom, nego uopšte muzičkom istorijom.

"Odlično je što postoji publika koja to sluša. To su nekad novi talasi, nekad su to ovi 'pikovi', ali se non-stop nešto dešava, što je super, pogotovo što se cela muzička industrija digitalizuje. Tako je mnogo lakše da muzika dođe do potrošača i taj savršeni krug se dešava, samo što još mora da dođe na jedan viši nivo na ovim prostorima", pojasnio je Luis.

Marko Luis je jedan od omiljenih autora, ali i saradnika na regionalnoj sceni. Kaže da voli duete i kada se nađu dvije različite energije.

"Gledam da što više radim s ljudima koji su potpuno drugačiji od mene i koji mogu da me izvuku iz moje zone komfora", dodao je.

Luis je odmah na početku koncerta napravio sjajnu atmosferu i prenio pozitivnu energiju na trebinjsku publiku, koja je vidno uživala dva sata.

Trebinjskoj publici se, osim Marka Luisa, predstavio i Jovan Maljoković i "Balkan Salsa bend", "Combine Quartet" je trebalo da nastupi u kafe-baru "Hedonija" u petak naveče, dok će Lena Kovačević koncert održati 27. avgusta u amfiteatru na Crkvini, a "Vasil Hadžimanov bend" 28. avgusta u rok baru "Underground".

Trebinje džez festival organizuje Kulturni centar Trebinje, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, grada Trebinja, Kabineta predsjednika Republike Srpske i kompanije "M:tel".