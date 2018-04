Despacito dostigao 5 milijardi pregleda na YouTube

Niko do sada nije uspio da postigne pet milijardi pregleda na YouTube-u, do sada. Jedan video je uspio u ovoj nemogućoj misiji i to potpuno neočekivano.

Malo ko je uspio da priđe brojki od par milijardi pregleda na streaming servisu YouTube. Najbliži apsolutnom vladaru je eventualno PSY sa "Gangnam Style" sa tri milijarde, Wiz Khalifa i "See You Again" ili Ed Sheera i "Shape of You" sa po 3,4 milijarde pregleda. Ipak to nije ni blizu apsolutnom vladaru Luisu Fonsiju koji sa svojim hitom "Despacito" pomjerio granice mogućeg, piše PC Press, pozivajući se na C Net.

Kako kažu, neočekivani hit nikako da dosadi slušaocima, pa je tako uspio da prebaci magičnu cifru od 5 milijardi pregleda na YouTubeu! Ako nastavi ovim tempom, video će uskoro prestići broj ljudi na planeti (oko 7,6 milijardi), što bi statistički gledano značilo da je ovaj video vidjela svaka osoba na Zemlji.

Možete da mislite o ovoj pesmi o ljubavi i njihanju kukovima šta god želite, ali ona je iz nekog razloga i dalje nevjerovatni hit. Prosto je nevjerovatno da je pjesma i dalje aktuelna s obzirom da je objavljena čak januara 2017. godine. Ovakve latino pjesme rijetko potraju duže od mjesec dana, nakon čega ih zamijeni druga jednako inovativna latino pjesma o ljubavi i njihanju kukovima. Ako će vam biti lakše niste jedini koji ne shvataju kako neko može da sluša ovo, a u isto vrijeme znate cijelu pjesmu.

Fonsi je na osnovu ovog hita krenuo na svjetsku turneju gdje su ljudi dolazili samo da bi uživo čuli Despacito. Sada vam sigurno ova pjesma neće izaći ih uha bar do nekog narednog hita sledećeg januara.