Devet bendova nastupa na prvom "Rock Festivalu" u Aleksandrovcu

Muzička manifestacija "Rock Festival" održaće se prvi put u petak u Aleksandrovcu, nadomak Laktaša, na sportskim terenima, s početkom u 21 čas. Ovo je novi festival u ovom dijelu zemlje, a publici će se predstaviti domaći autorski bendovi koji će se boriti i za vrijedne nagrade.

"Što se tiče 'Rock Festivala' u Aleksandrovcu, sve je počelo kao ideja male svirke sa dva do tri benda, u cilju da neafirmisanim lokalnim bendovima pružimo kakvu-takvu priliku da sviraju i predstave se publici, a publike stvarno na ovim prostorima ima za ovaj vid muzike", istakao je Dražen Kecman, jedan od organizatora festivala. On dodaje da se na najavljeni festival prijavilo mnogo više bendova od planiranog broja, te da nisu željeli da odbiju mlade muzičare.

"Od obične male svirke morali smo to da podignemo na viši nivo i tako smo došli do ideje 'Rock Festivala'. U kratkom roku smo uložili maksimum i odradili sve što smo mogli", istakao je Kecman.

Sam festival je zamišljen kao manifestacija takmičarskog karaktera, na kojoj će snage odmjeriti sastavi "Grin Bulz", "Tripple Shot", "Zla noć", "Bez rikverca", "The Walls", "Rock band Lemi", "Rakun", "Subversion BL" i "Jahači magle".

"Pošto su to sve lokalne demo/neafirmisane grupe došli smo na ideju da to sve pretvorimo u prijateljsko takmičenje bendova. Osim što će se predstaviti publici, za najbolje smo spremili novčane nagrade, kao i snimanje pjesme u 'Cirith Ungol studiju' za pobjednika prvog 'Rock Festivala'. Učešće na prvom festivalu je uzelo devet bendova. Naravno, poželjno je da sviraju autorske pjesme, ali mi smo to pretvorili u dobro druženje, tako da mogu da sviraju šta god žele", naglasio je Kecman. Bendovi će, po riječima organizatora, moći svirati i autorske pjesme i obrade, a ocjenjivaće se po nekoliko kriterijuma.

"Što se tiče samog, nepopularnog, ocjenjivanja bendova, nema tu mnogo mudrovanja - osjeti se dobro uvježban bend, ali isto tako treba gledati i potencijal i volju momaka. Znači - muzička strana, ali isto tako naša želja je da se bend odmah po završetku festivala zaputi u studio i snimi tu pjesmu kojom su osvojili nagradu", rekao je Kecman.

"Rock Festival" na svom prvom održavanju neće imati velika regionalna imena, jer je ove godine akcenat stavljen isključivo na mlade sastave kojima je potrebna promocija.