Dilanova rukom napisana pjesma uskoro u prodaji za 2,2 miliona dolara

LOS ANĐELES - Rukom napisana pjesma Boba Dilana iz 60-ih godina prošlog vijeka " The Times They Are A‐Changin" biće ponuđena na prodaju u Los Anđelesu po cijeni od 2,2 miliona dolara, čime bi mogao da bude postignut rekord za prodaju jedne rok pjesme.

Vlasnik aukcijske kuće "Moments in Time", Geri Zimet, rekao je da je pjesma, napisana na jednom listu sveske sa ispravkama i prežvrljanim riječima, bila u vlasništvu Dilanovog menadžera Džefa Rosena, a da je sada prodaje privatni kolekcionar.

(Tanjug)