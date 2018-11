Dimitri Vegas & Like Mike na EXIT festivalu

Nakon najave da će rok ikone The Cure otvoriti EXIT festival, stigla je potvrda da će zvanično najbolje rangirani svjetski DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike nastupiti na velikoj žurci zatvaranja glavne bine EXIT festivala u nedjelju 7. jula!

Publika na Petrovaradinskoj tvrđavi imaće priliku da doživi njihov novi audio-vizuelni spektakl i uvjeri se zbog čega Dimitri Vegas i Like Mike važe za jedne od najboljih šoumena na svijetu! Braća grčkog porijekla i belgijske adrese, godinama unazad su zvanično najbolje rangiran DJ duo na čuvenoj Top 100 DJs listi DJ Maga, na kojoj su sa jednim prvim i čak četiri druga mjesta ostavili iza sebe imena kao što su David Guetta, Tiesto, Hardwell, Calvin Harris i Skrillex! Godinama su domaćini na čuvenom Tomorrowlandu i, već po pravilu, njihovi nastupi smatraju se vrhuncem ovog gigantskog događaja, dok se u Njemačkoj njihov šou pred 45 hiljada posjetilaca smatra najvećim elektronskim nastupom decenije! Rekorderi su i u rodnoj Belgiji, jer su sa 60 hiljada prodatih ulaznica u tri dana, prestigli imena kao što su Madonna i U2! Ove godine su priredili svoj prepoznatljivi "Madness" šou i priredili pravu "ludnicu" za publiku Sea Star, ali i Sea Dance festivala, a koliko su se dobro proveli u Crnoj Gori, najbolje govori činjenica da nakon spektakla na glavnoj bini, provod nastavili i na kultnoj No Sleep bini provodeći se uz set tehno heroine Nine Kraviz!

Zarazne melodije i numere ovog dvojca broje preko 800 miliona YouTube pregleda na njihovom zvaničnom kanalu, te će publika EXIT festivala zasigurno jedva da dočeka da čuje velike hitove “Tremor”, “The Hum”, “Complicated” i “Melody” koju je belgijski fudbalski tim 2016. godine usvojio kao zvaničnu himnu! Poznati po hitmejkerskim sposobnostima, ali i sklonosti ka eksperimentisanju, nedavno su objavili idealnu pjesmu za festivalske pozornice i hit u najavi “Bounce”, u vidu kolaboracije sa planetarno obožavanim reperom Snoopom Doggom, u kojoj je jasno da je trap muzička groznica zarazila i ove elektronske gigante! Za saradnju sa njima utrkivala su se i druga svjetska imena, kao što su David Guetta, Martin Garrix, Afrojack i Diplo, dok su svoj pečat ostavili i na zvaničnim remiksevima hitova zvijezda kao što su The Weeknd, Major Lazer, Calvin Harris i drugi. Njihov uticaj proširio se i na druge grane umjetnosti, pa su tako dobili priliku da sarađuju sa gigantima filmske industrije, a najbolji primjer za to jeste remiks sada već kultne filmske teme “He’s A Pirate” obožavanog Hansa Zimmera, za potrebe posljednjeg nastavka franšize Pirate sa Kariba!

Braća Dimitri i Michael Thiavos započeli su svoju zajedničku DJ karijeru kao tinejdžeri, a među zvijezde su se lansirali 2009. godine zahvaljujući remiksu „Work That Body“ kojim su pridobili pažnju velikog Axwella, koji im je i pomogao da se dalje predstave svijetu. Danas su festivalske scene i najveće bine njihovo prirodno stanište i druga kuća. Tako se veliki Tomorrowland danas ne može zamisliti bez njih, jer su svojim nastupima od 2010. zaradili titulu rezidenta i dobili čast da pišu festivalsku himnu, pa čak i priliku da budu zvijezde Tomorrowland stripa, čiji je autor Paul Jenkins, zaslužan za čuvene Spiderman stripove!

Veliko interesovanje za ulaznice sa 55 odsto popusta!

Trenutno je u prodaji ograničeni kontigent kompleta EXIT karata po ceni od 115 KM, što predstavlja visokih 55 odsto uštede u odnosu na finalnu cijenu! Cijena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa The Cure, iznosi 53 KM. Za isti dan su u prodaji i ulaznice za FAN PIT po cijeni od 78 KM, kao i GOLD VIP dnevne ulaznice za 4. jul po 210 KM. Aktuelna cijena ulaznica važiće samo do 29. novembra, nakon čega će cijena biti viša. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice Exitfest.org.