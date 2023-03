Dino Baral za "Nezavisne": Ako ne krene naprijed, rok scena neće dugo trajati

Rok-bluz bend "Five Points Gang" nastupiće u srijedu veče u Banjaluci, gdje će promovisati aktuelni studijski album "Wanted".

Nakon zimske turneje po Velikoj Britaniji, ovaj sastav je na svojoj prvoj turneji po kontinentalnoj Evropi, tokom koje će nastupiti u više od 15 zemalja na Starom kontinentu. O nastupu u gradu na Vrbasu, uzorima u muzici i budućnosti rok-bluza za "Nezavisne" je govorio Dino Baral, basista benda koji radi i stvara u Londonu.

Od ukidanja ograničenja zbog pandemije virusa korona u avgustu 2021. godine, "Five Points Gang" je odsvirao više od 100 koncerata i nastupio na 15 festivala širom Velike Britanije. Poznati su po eksplozivnom zvuku koji je već nazivan "redefinisanjem bluza".

"Svoje performanse uvijek guramo do krajnjih granica, dajući više od sto odsto da stvorimo najbolje trenutke u životu nas i naše publike. Uvijek mogu od nas očekivati veoma energičan nastup. Mnogi obožavaoci su rekli da je nastup 'Five Points Gang' bio najbolji koji su vidjeli u životu, tako da postoji šansa da će i neki u Banjaluci pomisliti isto", rekao je Baral.

NN: Šta znate o muzici, kulturi i ljudima na prostoru bivše Jugoslavije, koliko Vas privlače nastupi na ovom za Vas nepoznatom tlu?

BARAL: Jako se radujemo dolasku u bivšu Jugoslaviju. Ranije sam imao priliku posjetiti balkanske zemlje i apsolutno mi se svidjelo. Rečeno nam je da u BiH ljudi vole rokenrol. Sigurni smo da ćemo se odlično provesti. Uvijek vodimo računa da uronimo u kulturu mjesta koja posjećujemo. Jedemo domaću hranu, obilazimo lokalne trgovine i restorane. Planiramo da se dobro zabavimo u Banjaluci.

NN: Poznati ste kao žestok koncertni bend. Koliko Vam nastupi uživo i interakcija sa publikom znače?

BARAL: Naši koncerti su vezani za interakciju. Počinju tako što nas trojica dajemo sve što imamo da napravimo najbolju muziku i povezujemo se jedni s drugima. Ovo onda ide u drugu dimenziju i počinjemo da se povezujemo sa svima u prostoriji, stvarajući energiju na koju smo veoma ponosni.

NN: Zašto ste uzeli ime benda "Five Points Gang", ima li to veze s istoimenom bandom iz Njujorka?

BARAL: Imali smo sastanak benda i nakon značajnog broja krigli piva i gomile imena koja nam baš i nisu odgovarala, Džo Pirson (vokal i gitarista u bendu) je došao s imenom. Njegova mama je u svojoj kući imala mapu Njujorka, koja je tačno označavala gdje se nalazi Five Points Gang. Mislili smo da je to stvarno kul ime. Takođe nam se sviđa činjenica da smo trio koji se zove "Five Points Gang", što našu publiku uvijek ugodno zbuni.

NN: Ovo Vam je prva turneja u kontinentalnom dijelu Evrope. Kakve ste utiske i impresije stvorili svirajući po zemljama Starog kontinenta?

BARAL: Volimo biti na putu. Toliko smo navikli da igramo stalno i svuda. Naši nastupi u Evropi su otprilike isti kao i u Velikoj Britaniji. Odemo, damo sve što možemo našoj publici i veza se dogodi. Čini se da dobro funkcioniše gdje god idemo. Naši slobodni dani su ipak drugačiji. Bilo je sjajno posjetiti toliko nevjerovatnih mjesta. Ne možemo se žaliti. Živimo od rokenrola.

NN: Koji su bendovi imali uticaj na muziku koju izvodi "Five Points Gang"?

BARAL: Bendovi koji svoj nastup uvijek dovode do krajnjih granica i stvaraju veliku povezanost sa publikom su naše najveće reference. To su "The Chilli Peppers", "Cream", "Slipknot", "Sound Garden" i drugi.

NN: Gdje se danas nalazi rok-bluz u odnosu na stara vremena?

BARAL: Ako ne krene naprijed i ne oduševi nove, mlađe obožavaoce, trenutna rok-bluz scena neće dugo trajati. Utvrdili smo da se mladim ljudima koji je ranije nisu slušali ova muzika apsolutno dopala, tako da je moguće pomjeriti scenu naprijed.

NN: Koja je osnovna poruka ovog rok-bluza kao žanra?

BARAL: Dajte više od sto odsto našoj muzici i zabavite se.

NN: Članovi benda su porijeklom iz Velsa, Brazila i Grčke. Koliko ta različitost pomaže, razgovarate li o različitim kulturama iz kojih potičete i kako se taj miks reflektuje na muziku koju svirate?

BARAL: U London smo se preselili otprilike u isto vrijeme sa snom da postanemo najveći rokenrol bend svih vremena. Dolazimo sa različitih kontinenata, ali od malih nogu slušamo istu muziku. To je stvorilo vezu između nas od prvog dana kada smo se upoznali. Naši uticaji su veoma slični u rok i bluz sceni, ali sa velikom raznolikošću narodne muzike iz naših zemalja, koju uvijek intuitivno unosimo u našu muziku.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na novim albumima i projektima?

BARAL: Pišemo novi materijal za naš drugi album koji bi uskoro mogao izaći. Zasad je plan svirati koncerte širom svijeta i impresionirati sve. Čini se da u tome uspijevamo.