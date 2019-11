Dino Šaran: U našem mentalitetu korupcija je jedini model opstanka

Poznati sarajevski bend "Letu štuke" najavio je koncert u banjalučkom Klubu KSB, koji će biti održan u subotu, 30. novembra, sa početkom u 21 čas. Frontmen ovog sastava Dino Šaran je u razgovoru za "Nezavisne" istakao da će bend predstaviti publici pjesme sa novog albuma "Topla voda", kao i stare hitove popularnih "Štuka".

"Grad na Vrbasu je jedna od naših omiljenih destinacija. Publika je uvijek sjajna. Otvorena i emotivna", rekao je Dino Šaran.

Novi album ovog sastava je po riječima publike i kritike poprilično šarolik, te se na njemu osjeti i čuje mnogo različitih muzičkih pravaca i uticaja, a sam Šaran ističe da je eklekticizam ono što je njega kao autora uvijek najviše zanimalo.

"Živimo u vremenu 'copy/paste' filozofije, odnosno igranja na sigurnu kartu. 'Štuke' uvijek rade suprotno od 'main streama', mada među pjesmama ima izuzetaka koji potvrđuju pravilo. Nema potrebe drviti uvijek isto", zaključio je Šaran.

Muzičar je dodao da kroz godine rada i postojanja benda "Štuke" su imale brojne izazove, te da je ovaj povratnički album jedan od najbitnijih u karijeri benda.

"Prvi album nam je otvorio priču, a drugi i treći su je nastavili. Nakon toga je uslijedila pauza iz koje nisam znao da li ćemo se izvući. I evo nas. Jači nego ikad", naglasio je Šaran.

Sarajevski sastav često na svojim pjesmama sarađuje sa kolegama sa muzičke scene, a kako Dino Šaran ističe, teško bi mu bilo izdvojiti najdražu saradnju, jer to ne bi bilo fer prema drugim muzičarima.

U pjesmama "Štuka" najviše su protkane teme ljubavi, ali i socijalnih prilika. Iz benda ističu da mnoge stvari u našem društvu utiču na stvaralaštvo, ali da je ono što ih posebno izbacuje iz takta ulizivačko-mediokritetski mentalitet.

"To je mentalitet koji korupciju prisvaja kao jedini model funkcionisanja i opstanka. Narod je taj koji bira vlast, tako da je narod glavni krivac za sve. Populizam je samo 'uzajamno milovanje idiotskih glava' (B. Štulić) na relaciji malograđanin - vlastodržac. To traje i traje, a godine prolaze. Ko god ima zrno dostojanstva, odlazi iz ove prelijepe zemlje. To boli", naglasio je Šaran.

Što se tiče najavljenog koncerta u Klubu KSB, bend je poručio publici da spremaju sjajan nastup i dobru noć za sve.

"Svi su dobrodošli. Jedva čekamo svirku. Obećavamo dobru noć za sve", poručio je Dino Šaran.

Ulaznice za koncert benda "Letu štuke" u pretprodaji je moguće kupiti po cijeni od 10 KM, a na dan koncerta ulaznice će koštati 14 KM. Ulaznice u pretprodaji se mogu kupiti u banjalučkom "Peckham pabu".