Dino Šaran za "Nezavisne": Danas smo skup banana država u raljama loših politika

Dino Šaran sa svojim bendom "Letu štuke" 20. jula nastupiće na glavnoj pozornici desetog izdanja "OK festa" na Tjentištu u Nacionalnom parku "Sutjeska", a kako kaže poznati muzičar, istorija i geografija ovog mjesta znače mu u kontekstu antifašističke borbe i simbolike koju Tjentište ima u vezi s tim.

Povodom nastupa na festivalu koji se održava u srcu prirode, o tradiciji koje ovo mjesto ima, stanju u društvu, rok muzici, karijeri i mlađim generacijama, Šaran je govorio za "Nezavisne".

NN: Ove godine održava se jubilarni deseti "OK fest" i, koliko mi je poznato, u dosadašnjim izdanjima nije zabilježen nijedan veći incident. Znači li to da smo na mjestu velikih bitaka iz prošlosti, kao kolektiv, naučili da živimo u miru ili je tek riječ o rok publici koja odudara od većine?

ŠARAN: Mislim da se radi o kombinaciji s tim da se u današnje vrijeme prije možemo referisati na drugi dio Vašeg pitanja. Popularna muzika ipak nije nešto što je striktno vezano uz tradiciju, a tradicija kao što znamo nosi i neka pogrešna tumačenja istorijskih fakata. Takva tumačenja često ugrožavaju mir sam po sebi. Nadajmo se vremenu kad će sve doći na svoje mjesto jer mir je iznad svega.

NN: Prije nekoliko mjeseci sa "Dubiozom kolektiv" objavili ste pjesmu "U3PM", za koju ste tekst, po svjedočenju Brane Jakubovića, napisali za nekoliko minuta na salveti. On Vas je tada nazvao "protočnim bojlerom više sile" i zapisao da ste ozbiljno poljuljali njegov ateizam. Kako biste Vi nazvali te trenutke inspiracije u kojima nastaju "brzopotezne" pjesme koje postaju veliki hitovi?

ŠARAN: Simptomatično je to da hitovi obično nastaju na brzinu. To možemo nazvati stanjem neopterećenog uma, odnosno instinktivnom reakcijom na određeni trenutak i situaciju. Vjerodostojnost je naravno najbitniji faktor. To je slučaj i sa pjesmom "U3PM". Sadržaj pjesme je apsolutno kompatibilan sa okruženjem u kojem je nastala.

NN: Postaviću Vam isto pitanje kao Jakuboviću prije dva mjeseca: "Ima li hajra od života za ljude koji redovno prate drugi dnevnik i ostale informativne emisije?"

ŠARAN: Ima ako se ljudi probude i povežu konce. Kriminal, korupcija, populizam, odlazak stanovništva na zapad, bijela kuga su očigledno posljedice politike i djelovanja političara. Čast rijetkim izuzecima. Ne mislim da je apolitičnost dugoročno zdrava ili korisna za bilo koga. Takođe ni prevelika političnost ne donosi rezultate ako je pogrešno usmjerena. Važno je izbjeći svaku vrstu površnosti i zaštititi se od krivih informacija. Za to treba malo više truda od buljenja u TV.

NN: Skoro je objavljen film "Skroz Sarajevo" o grupi Vašeg brata Adnana Šarana. Koliko su ovakvi materijali dragocjeni za neke nove klince koji danas počinju u muzici?

ŠARAN: To je jedan autentičan i human dokument. Svjedočenje o jednom od prvih poslijeratnih bh. bendova koji već dugi niz godina proizvodi sjajnu muziku vrijednu svake pažnje i poštovanja. U svakom slučaju, pravi orijentir za nove rok generacije.

FOTO Facebook/Letu štuke

NN: U filmu ste pričali da su Adnanovu generaciju zahvatili hip-hop i tehnologija za koju ste Vi i Vaša generacija bili uskraćeni. Koliko su i danas "Letu štuke" na staroj pank, rok i pop putanji, odnosno koliko vas dotiču noviteti u muzici?

ŠARAN: Noviteti nas apsolutno dotiču i koristimo ih u razumnoj mjeri. Važan nam je taj update, ali ne želimo biti pomodni niti glumiti da sasvim razumijemo ukus nove generacije. Nešto da, a nešto ne. Da je drugačije, bilo bi lažno.

NN: Svojevremeno je, zbog atmosfere stvorene poslije 11. septembra 2001, "Crvena jabuka" odbila Vašu pjesmu "Mjesto za dvoje". Da li ste im danas zahvalni na tome?

ŠARAN: Tako je ispalo jer je trebalo i to je sasvim OK.

NN: Za "Letu štuke" je zanimljivo da su osnovane 1986. godine, a da je prvi album snimljen tek 2005. Istorijske okolnosti nisu Vam odmah išle naruku, a interesantan je i jedan Vaš razgovor sa Goranom Bregovićem uoči rata, koji Vas je savjetovao da odložite snimanje pjesama. Možete li za čitaoce "Nezavisnih" otkriti još detalja tog razgovora, ukoliko se sjećate?

ŠARAN: Svi mi tada novi iz Sarajeva smo nosili Bregi svoje demo snimke. Mogu reći da je on zaista izlazio u susret i pomagao mladim bendovima. Posavjetovao me da odemo vani i pečemo zanat jer mu je bilo jasno da smo balavci, a rat je već bjesnio u Hrvatskoj. Bilo je to, čini mi se, pred kraj 1991. godine. Mislim da su mu savjeti imali mjesta. I tad i sad.

NN: Od objavljivanja albuma "Topla voda" prošlo je šest godina. Da li su spremni novi singlovi za objavu ili možda novi album i, ako jesu, o kakvim pjesmama je riječ?

ŠARAN: Radi se na novim pjesmama i čim završi ljetna turneja, ulazimo u realizaciju albuma. Biće šareno.

NN: Za kraj, recite nam nekoliko riječi o muzičkoj sceni u regionu? Sezona je festivala, koliko se novi ljudi teško probijaju do festivalskih pozornica i kakva je, po Vašem mišljenju, budućnost muzičkog žanra kojim se bavite i autorske muzike uopšte?

ŠARAN: Pored već poznatih, pojavljuju se nova imena, i to uglavnom u tri žanra: hip-hop, trap i rok. Zanimljivo je to da su na festivalima svi na gomili. Od Silvane do "Nirvane". Takvo je stanje i u mobilnim telefonima nove generacije i to je OK. Mi smo se žanrovski dijelili i nismo imali previše kontakta sa pripadnicima drugih žanrova i ukusa. Tada smo bili jedna država. Danas smo skup banana država u raljama loših politika. Očito da mladi na neki način pružaju otpor segregacijama na svoj način.

