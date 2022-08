Dino Šaran za "Nezavisne": Rokenrol je sve više zabava, a sve manje poruka

Sarajevska grupa "Letu štuke", kao glavni izvođač, sviraće na jezeru u Trnu na novoosnovanom festivalu "Cool Tool", koji će prvo izdanje doživjeti u subotu, 13. avgusta.

Festival organizuju turistička organizacija grada Laktaša i grad Laktaši, svirke počinju u 19 časova, a pored popularnih "Štuka", nastupiće i "Stringsi", "Fjužna pruga", "Charna" i DJ Igor Orašanin. Povodom ovog festivala za "Nezavisne" govorio je Dino Šaran, frontmen grupe "Letu štuke".

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o sve masovnijoj festivalskoj kulturi u BiH i okruženju?

ŠARAN: To ide zajedno uz kapitalizam. U bivšem sistemu nije bilo previše tih festivala. Nije ih bilo skoro nikako. Danas je to zaista masovno.

NN: Koliko je u kapitalizmu rok muzika poruka, a koliko zabava?

ŠARAN: I jedno i drugo, zavisi ko šta odašilje. Ako neko odašilje poruku, možda se i primi među ljudima, ali mislim da je primarni razlog zabava i da zabava sve više prevladava kod ljudi koji dolaze na rok festivale.

NN: Koja je razlika u pripremi između klupske svirke, festivala i većeg solističkog koncerta kada je u pitanju bend "Letu štuke"?

ŠARAN: Samo je drugačija postavka zvuka, priprema je manje-više slična. Uvijek su to probe. Ako sviramo na većem prostoru, pred više publike, onda bude malo drugačija svirka, drugačiji zvuk, postavimo malo drugačije aranžmane da to dopre do što većeg broja slušalaca.

NN: Postoji li mnogo bendova u BiH koji mogu da održe veće solističke koncerte?

ŠARAN: Mislim da ne postoji. Izuzetak je recimo "Dubioza kolektiv". Oni mogu da održe koncert bilo gdje u svijetu i oni su perjanica te naše scene. Za njih sam siguran da mogu, što su i dokazali. Za ostale nisam siguran. Sve zavisi od toga koliko je ko u trendu i koliko je ko u određenom trenutku popularan.

NN: Prije nekoliko godina snimili ste duet sa "Dubioza kolektivom", ove godine i novi duet sa Edom Maajkom. Koliko su ove saradnje bile inspirativne za Vas i s kim biste, eventualno, još željeli da snimite duet?

ŠARAN: Prijatelj sam i sa jednima i sa drugim, tako da je ta saradnja išla lako. Sa Edom imam već šest dueta, sa "Dubiozom" dva i mislim da ćemo nastaviti saradnju. Lijepo je sarađivati i sa njima i sa Edom. Bilo je tu još nekih saradnji, ali nisam razmišljao s kim bih eventualno želio da snimim još neki duet. Ko god to da bude, neka bude spontano i kvalitetno, prije svega.

NN: "Letu štuke" ove godine objavile su remasterizovani prvi album na ploči. Kakav je osjećaj slušati stare pjesme u nešto boljem zvuku?

ŠARAN: Na vinilu je uvijek specifičan zvuk. Na prijedlog izdavača objavili smo taj dupli prvi album na vinilu i to je više onako suvenirski, pošto većina raje nema gramofone. Oni koji imaju gramofone vjerovatno i konzumiraju taj album. Mislim da ćemo istu stvar ponoviti i sa ostalim albumima.

NN: Vinili se posljednjih godina vraćaju u modu. Kako gledate na taj fenomen?

ŠARAN: Mislim da je to zbog di-džejeva. Njihov instrument su zapravo ploče, tako da se to zbog njih i vratilo u fokus. Mislim da to nije loše. Longplejka je najbolji zvuk u fizičkoj formi. Lijepo je imati ploču u ruci, mnogo bolje nego CD. Dobro je da nije sve u folderima.

NN: Da li ste prvom albumu predviđali uspjeh koji je kasnije postigao?

ŠARAN: Uspjeh nikada nije bio bitan. Bilo je važno da to što radimo i objavljujemo bude kvalitetno i da prije svega nama odgovara. Uspjeh, ako se dogodi dogodi... to je tako u muzici, ako se muzika doživljava kao muzika, a ne kao proizvod. Mi muziku gledamo tako. Svaki uspjeh koji dođe dobro je došao, ali ne po svaku cijenu.

NN: Slično razmišljate i u pjesmama. U jednoj kažete "previše pažnje posvećujem naizgled nevažnim stvarima". Šta su naizgled nevažne stvari za Vas?

ŠARAN: To su zapravo najvažnije stvari na koje savremen čovjek obično ne obraća pažnju usljed trke za novcem: ljubav, prijateljstvo, međuljudski odnosi...

NN: Nekoliko godina pred pandemiju snimili ste pjesmu "Bože zdravlja". Koliko su za vas bili muzički "plodni" ili "neplodni" pandemijski dani?

ŠARAN: Bili su plodni, jer je bilo vremena da se piše nešto novo. Bilo je vremena da se čovjek posveti sebi, tako da je nešto i napisano, ali nisam ništa objavljivao. Objavljivanje u pandemiji je isto kao i bacanje pjesama u bunar. Anksioznost je ta koja je prevladavala u pandemiji i, bar što se nas tiče, to nije bio pogodan trenutak za objavljivanje novog materijala, ali za pisanje jeste.

NN: Pomenuli ste da je prevladavala anksioznost. Da li ste na pandemiju gledali i kao na "predstavu od straha", kako kažete u pjesmi "Mjesto za dvoje"?

ŠARAN: Bilo je razloga za strah, ali mislim da tu nema neke pretjerane predstave. Uvijek je bilo tih pandemija. Svakih 100 godina svijet pogodi neka pandemija, tako da je, po mojim saznanjima, ovo taman bilo vrijeme za novu pandemiju. Nas je zakačilo, neke druge generacije možda hoće, možda neće. Ide globalno zatopljenje, koje je možda kumovalo tome. U svakom slučaju, čovjek treba da bude svjestan i gdje je, šta radi, kako se ponaša. Nema tu mjesta panici i teorijama zavjere.

NN: Da se spustimo sa globalne na lokalnu priču. Koliko je ovo inspirativno tlo za umjetnost? Pitam Vas iz razloga jer pjevate o našoj stvarnosti.

ŠARAN: Svakako da je inspirativno. Imaju Kinezi staru kletvu "dabogda živio u zanimljivom vremenu", a kod nas je uvijek zanimljivo. Ta kletva puno govori i ona je baš kletva, a ne poslovica.

NN: Kada publika može očekivati vaš novi album?

ŠARAN: Mislim da bi već s jeseni mogli objaviti novi singl, do kraja godine možda i drugi, ali o novom albumu nisam razmišljao. Ovoga puta će to vjerovatno biti zbir singlova, zato što svi danas zbog ovih novih platformi objavljuju singlove, a ne albume. Ako ne snimiš spot za pjesmu, to automatski nije primijećeno. Na kraju, kada bude dovoljno singlova, vjerovatno ćemo objaviti i album. To je opšta praksa posljednjih deset godina, tako da ćemo se i mi držati nje.