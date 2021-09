Dino Šoše objavio jesenji singl "Bez potpitanja"

Svako godišnje doba zaslužuje pjesme po kojima ćemo ga pamtiti, a ovih prvih jesenjih dana u godini 2021. bh. kantautor Dino Šoše darovao je slušaocima numeru "Bez potpitanja".

Ovo je, inače, Dinin treći singl sa njegovog trećeg albuma "Makul" koji će se, vjerujemo, pjevušiti širom regiona.

Kao i većini njegovih pjesma, inspiracija je LJUBAV, iskrena i nepatvorena, jednostavna i čista...

"Pjesma 'Bez potpitanja' govori o ljubavi, onoj posebnoj, bezuslovnoj. Doduše nesretnoj, ali to nekako ide jedno sa drugim, nekih značenja postajemo svjesni tek na kraju priče. Ipak, pjesma zrači pozitivnom energijom, tek kad pažljivije poslušamo tekst postajemo svjesni tragedije glavnog lika. Ali, eto, njegova iskrena ljubav ipak je nešto pozitivno, i to smo uspjeli zabilježiti instrumentima", kaže autor, dodajući kako ga je upravo ljubav i to prema muzici dovela do trećeg albuma.

Uprkos pandemiji, protekli mjeseci bili su itekako produktivni za Dinu, koji je nedavno predstavio i spot za pjesmu "SVE", a najavljuje i novi singl posvećen njegovom rodnom gradu Mostaru.

Tekt i muziku za pjesmu "Bez potpitanja" potpisuje Dino, za aranžman se pobrinuo Mahir Sarihodžić, dok je backvokale otpjevala Maja Sar.