Dino Šoše objavio konkurs kroz koji će nagraditi najbolji pisani rad

Poznati kantautor Dino Šoše objavio je konkurs pod nazivom "Moja pjesma - tvoja priča", preko kojeg će nagraditi najbolji pisani rad nagradom u iznosu od 500 evra.

Ovaj poznati autor je odlučio da svoj novi singl "Greška" s albuma "Četiri ljubavna doba" promoviše na nešto drugačiji i kreativniji način, te se odlučio na objavu ovog konkursa. Po riječima autora, muzika i književnost oduvijek su bili povezani, a konkurs je savršena prilika mladim piscima da pokažu svoje umijeće. U razgovoru za "Nezavisne" Dino Šoše govori o projektu "Moja pjesma - tvoja priča", načinu na koji se moguće prijaviti na konkurs, tematici singla "Greška" i narednim planovima kojima će se posvetiti.

NN: Možete li nam reći nešto više o samom konkursu i kako ste došli na ovu ideju?

ŠOŠE: Znate kako, pjesme, one odabrane, obično dobiju spot, svoju video-priču. Ovoga puta sam se odlučio za malo drugačiji put, ponajprije jer je drugačiji i jer je to ujedno i prilika da ono što ja radim bude povod da otkrijemo nekoliko novih talenata. Dakle, umjesto spota, pjesmu "Greška" će upotpuniti priča. Posebno je to što do kraja ne znamo ko je njen autor i što pažnja nije usmjerena na ljude koji je ničim nisu zaslužili, a takvi su danas, nažalost, u prvom planu.

NN: Na koji način je moguće učestvovati u konkursu i koji su uslovi za prijavu?

ŠOŠE: Uslov je da živite u BiH, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori i da niste baš zvučno ime domaće književnosti. Dakle, da ne živite od vlastitih knjiga. Cilj konkursa je da pjesmom pronađemo neke skrivene talente. Učesnici imaju rok do 31. maja da na prica@dinosose.com pošalju svoju priču koja treba da upotpuni pjesmu "Greška". Nakon toga će stručni žiri, kojeg upravo sastavljamo, izabrati tri finalne priče, a krajnji sud će dati moji pratioci na Facebooku i Instagramu. Autor pobjedničke priče tada će dobiti nagradu od 500 evra. Posebno mi je važno da istaknem da izbor neće ići po nacionalnom, već po violinskom ključu.

NN: Kako biste opisali tematiku novog singla "Greška"?

ŠOŠE: "Greška" je muzička priča o ljubavi, onakvoj kakva često zna da bude - punoj uspona i padova, na putu prema mirnim lukama. Sama riječ greška se u pjesmi ne spominje u refrenu, ali je interesantna riječ koja može imati višestruko značenje. Ponekad pogriješimo kad zavolimo, nekad opet kad to ne učinimo. Život je pun grešaka, na nekima se uči, neke se žive, a neke opet prežive. Iz perspektive notnog papira ona je spoj logičnih melodija i nelogičnog rasporeda. Na početku mi je zvučala provjereno, pa sam odlučio da joj podarim malo drugačiju strukturu. Na kraju ne znaš da li počinje ili završava refrenom i koliko ih uopšte ima. Na taj način sam zadovoljio i onog jednostavnog i onog komplikovanog u sebi.

NN: Smatrate li da kod nas postoji veliki broj kreativnih ljudi kojima je ovakav konkurs prilika za promociju i rad?

ŠOŠE: Naravno, i te kako. Siguran sam da među nama živi veliki broj izuzetno talentovanih ljudi, kojima nevrijeme u kojem, nažalost, živimo ne dozvoljava da se za njih čuje. Ovo je mala prilika da neke od njih pronađemo pjesmom. Mala, ali je ipak prilika.

NN: Kojih smjernica zainteresovani za konkurs treba da se pridržavaju?

ŠOŠE: Priča može da bude kratka ili duga, potpuno svejedno. Jedini uslov je da odgovara atmosferi pjesme. Pri tome ne mora nužno da bude ljubavna.

NN: Da li planirate da i u narednim objavama na ovaj način podržite druge umjetnike koji nemaju priliku da dođu do šire publike?

ŠOŠE: Svakako. Kada svojim radom zakoračite u javni prostor, onda imate obavezu da od tog koraka napravite nešto suvislo. Ja sam kao obavezu shvatio mali korak, sa kulturnog dna na kojem se trenutno nalazimo, ka vrhu, ka površini. Pri tome mislim na segment kulture kojim se ja bavim. Pogledajte, ja sam vjerovatno jedan od tri najbolja izvođača "čiste" pop muzike u BiH, ne zato što mislim da sam ja dobar, nego zato što mislim da, nažalost, postoje samo tri. Dakle, u najgorem slučaju sam treći. Ali to za mene nije dobra vijest. Naprotiv, činjenica da se na ruku mogu izbrojati ljudi koji se bave pop muzikom, bez primjesa onoga što zovemo turbofolk, govori o stanju društva, odnosno nestanju. Tako smatram da nisam tu samo da bih napisao ili otpjevao pjesmu, nego imam potrebu da kažem i ukažem. Ovaj konkurs je moj mali doprinos nekom boljem društvu.

NN: Smatrate li da ovakav potez osim muzike može da odvede i u bogatiji svijet književnosti?

ŠOŠE: Ne smatram sebe nekim ko će napraviti važne i velike korake, ali možda moj mali korak nekome bude inspiracija za dalje.