"Disney čarolija" na Pozorišnom trgu "Susan Sontag"

SARAJEVO - Koncert poznatih melodija iz "Disney" svijeta pod nazivom "Disney čarolija" u izvedbi orkestra Sarajevske filharmonije i solista Aide Mušanović Arsić i Karla Miličevića trebalo bi da bude održan 31. avgusta u 20.30 na Pozorišnom trgu "Susan Sontag" u Sarajevu.

Koncert je organizovan u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2024!".

Kako saopštavaju iz Narodnog pozorišta Sarajevo, orkestrom Sarajevske filharmonije dirigovaće maestro Damir Bunoza.

"Na programu će biti izvedene neke od najpoznatijih i najljepših numera iz 'Disney' svijeta poput: Pocahontas 'Colors of the Wind', The Lion King 'Can You Feel the Love Tonight', Aladdin 'A Whole New World', Tangled 'I see the Light', Moana 'How Far I'll Go', The Little Mermaid 'Under the Sea', Aladdin 'Speechless', Frozen 'Let it Go' i brojne druge", navode organizatori.

"Kultura na ulice 2024"! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava se na javnim prostorima sarajevskih opština.

"Projekat 'Kultura na ulice!' je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima. Ulaz na sve programe "Kultura na ulice 2024!" je besplatan", zaključili su iz Narodnog pozorišta Sarajevo.

