Đaci iz Švajcarske snimili rep pjesmu o Svetom Savi

Đaci Srpske dopunske škole iz kantona Cirih nastavnice Jelene Angelovski, uz pojačanje drugara iz Bazela koje podučava nastavnica Andrijana Adamović, snimili su u čast Savindana rep pjesmu posvećenu Svetom Savi.

Tekst je napisala Jelena Angelovski, muziku Vladimir Angelovski koji je ujedno i montario film, dok su učenici uz pomoć roditelja kako je istakla nastavnica Angelovski uradili "najkrupniji dio posla i potpuno zadivili".

Ona je dodala da je ove godine tražen novi način kako da se proslavi "najvažniji praznik škole i da su naročito svi uživali.

"Petnaestak godina u ovo doba pričam đacima jednu istu priču. U njoj je reč o tinejdžeru koji je odlučio da sledi svoj poriv, da se ogluši o roditelje, da pobegne od kuće i da uskoro dočeka da roditelji shvate da su pogrešili i krenu njegovim putem. Mnogo toga me fascinira u toj priči, ali verovatno najviše to da nas ona uči da učimo od svoje dece i da im verujemo kad im je do nečega stvarno stalo. Ove godine ionako slavimo Savindan drugačije nego inače, pa kad je već tako - hajde da bude baš drugačije i hajde da probamo da slušamo mi njih umesto oni nas. Srpska škola u Švajcarskoj predstavlja vam svoju prvu rep pesmu o prvom srpskom prosvetitelju", napisala je Jelena Angelovski, koja ne prestaje da oduševljava svojim komentarima i stavovima ne samo đake već i roditelje, svoje prijatelje, prenosi portal rasejanje.info.

Poslušajte pjesmu "Put se za njim rađa":