Mnoge pjesme brzo postanu hitovi nakon reakcija na društvenim mrežama, ali sigurni smo da to neće biti slučaj kada je u pitanju jedna naročita djevojka.

AI djevojka pod nazivom Ana Indijana (Anna Indiana) objavila je svoju prvu pjesmu i nije se baš dobro provela, piše Index.hr.

Ana i njena muzika u potpunosti su proizvod vještačke inteligencije koja i dalje izaziva zabrinutost u kreativnim industrijama.

Ana Indijana je vještački stvorena muzička umjetnica koja se nedavno pojavila na X-u (bivšem Tviteru).

Njeni inicijali, AI, označavaju njeno porijeklo jer je sve, od njenog izgleda do same muzike, napravljeno AI tehnologijom.

Na X-u je objavljen tri i po minuta dug video koji prikazuje Anu kako snima pjesmu u muzičkom studiju.

U objavi stoji: „Zdravo, svijete! Ja sam Ana Indijana i ja sam AI pjevačica i kantautorka. Evo moje prve pjesme Betrayed by this Town. Sve – od tonaliteta, tempa, akorda, nota, melodije, ritma, teksta i mog imidža i pjevanja – automatski je generisala vještačka inteligencija. Nadam se da ti se sviđa“.

Pjesma Betrayed by this Town je pop balada, a tekst, ukratko, govori o tome kako su djevojke sjedjele u kafiću, pile čaj i razmišljale o muškarcima koji su ih izdali.

Ali ljudi nisu baš oduševljeni pjesmom, a još manje idejom korišćenja vještačke inteligencije umjesto ljudske kreativnosti.

Jedna osoba je komentirasala: „Lijepa demonstracija kako bi muzika zvučala kad bi se uklonila sva kreativnost i strast. Siguran sam da će moja mikrotalasna ovo slušati“.

Stvarni muzičar Džejms Blejk ismijao je video, napisavši: „Ovo me dovelo do suza. Tako sam uzbuđen zbog budućnosti“.

„Prije sam mislio da je AI prijetnja, više ne“, dodao je neko drugi.

Treći kaže: „Niko na svijetu ne želi ovu tehnologiju. Upotrijebite vještačku inteligenciju da sebi olakšate rad, a ne da uništite aktivnosti u kojima uživamo“.

Hello world! I’m Anna Indiana and I’m an AI singer-songwriter. Here’s my first song, Betrayed by this Town. Everything from the key, tempo, chord progression, melody notes, rhythm, lyrics, and my image and singing, is auto-generated using AI. I hope you like it pic.twitter.com/0Cf42iyxHI