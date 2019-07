Đorđe David stiže na Kastel

Na bini jubilarnog izdanja Banjalučke motorijade na tvrđavi Kastel, 26. jula nastupiće jedna od najprepoznatljivijih rokenrol ikona na ovim prostorima, glumac i muzičar Đorđe David.

Pjevač legendarne "Generacije 5", a potom i odličnog benda "Fuzzbox", sa kojim je ostvario značajna izdanja, na tvrđavu Kastel stiže sa svojim bendom "Death Saw" da se predstavi publici 5. Banjalučke motorijade Moto-kluba "Istok".

Kraj jula na tvrđavi Kastel rezervisan je za bajkere, koji će se ove godine u Banjaluku zaputiti iz više od 20 svjetskih zemalja.

Podsjećamo da su do sada potvrđeni nastupi bendova "Epilog", "Fjužna pruga" uz "Classic Rock Oktet" i Sanju Zelić, KOB, "Metallica Tribute" i "Iron Maiden Tribute" bendova, kojima se sad pridružuju Đorđe David i "Death Saw", a od 26. do 28. jula očekuju vas i drugi izvođači i to na više lokacija u gradu na Vrbasu.