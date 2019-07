Đorđe David za "Nezavisne": Najveći talenti nisu izdržali moj dril

Pjevač legendarne "Generacije 5", a potom i odličnog benda "Fuzzbox", s kojima je ostvario značajna izdanja, Đorđe David, na tvrđavu Kastel stiže sa svojim bendom "Death Saw" da se predstavi publici 5. banjalučke "Motorijade" Moto-kluba "Istok".

Slavni muzičar će u gradu na Vrbasu nastupiti 26. jula, a publici je zajedno s grupom "Death Saw" obećao rokenrol koncert bez kompromisa, sjajnu energiju koju će slati s pozornice i žestok zvuk kojeg će prepoznati najveći obožavaoci bez obzira na to da li vozili motor ili ne.

Muzičar priznaje da je dosad imao poteškoće kada su u pitanju koncerti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj zbog nesuglasica koje je imao s organizatorima drugih festivala.

U intervjuu za "Nezavisne" Đorđe David govori i o najavljenom drugom albumu, položaju rokenrola na današnjoj sceni, ranijim iskustvima s publikom u Banjaluci, kao i o muzičkom takmičenju na kojem se predstavio kao član žirija, gdje je ujedno bio i mentor pjevačici iz Banjaluke Kristini Levičnik.

NN: Najavljen je Vaš nastup na 5. "Motorijadi" Moto-kluba "Istok" iz Banjaluke. Šta ćete predstaviti publici ovim povodom?

ĐORĐE DAVID: Predstavljamo ono što ljudi očekuju od nas, a to su, pre svega, energija, pozitiva i žestok zvuk. Nešto u čemu će se ljudi prepoznati bez obzira na to da li voze motor ili ne. Onaj ko zna šta je rokenrol zvuk i onaj ko zna šta je poruka rokenrola mislim da će to veče uživati bez daljeg.

NN: Kakva su Vaša dosadašnja iskustva s publikom u Banjaluci?

ĐORĐE DAVID: Kad je Banjaluka u pitanju imao sam jedno iskustvo, koje je bilo na Kastelu u okviru nekakvog festivala. Ostalo mi je u prilično ružnoj uspomeni što se tiče čoveka koji je to organizovao i koji je imao onako, ne mogu da kažem bezobrazan, već prilično nadmen odnos prema meni i bendu. Međutim, što se publike tiče - tu nema šta. Publika je ta koja zna i prati ono što ja radim i mislim da će na zadovoljstvo publike ovaj koncert biti urađen u maksimali. Banjaluka, i uopšte taj dio BiH i Republike Srpske, mi je kao najteža disciplina, nikako nisam uspevao da dođem i uradim koncert ili festival, jer iza toga su stajali ljudi poput tog organizatora zbog kojih ja te stvari nisam uspevao da uradim.

NN: Sa grupom "Death Saw", s kojom dolazite, objavili ste jedan studijski album, a u najavi je i novi materijal?

ĐORĐE DAVID: Imamo jedan studijski album, na kojem je jedan dio pesama bio na srpskom jeziku, a drugi dio na engleskom. Ja i dalje smatram da je to album koji je apsolutno ispred vremena i po načinu razmišljanja i po onome kako je Aleksandar Mitrović celu tu priču u svojoj glavi koncipirao kao izuzetno mlad gitarista u tom trenutku. Međutim, drugi album koji radimo je nešto što će apsolutno ići na ruku pre svega publici, ali ne u smislu udvaranja publici, već u smislu onoga što rokenrol publici fali. Ono što je najvažnije za ovaj album je to da će on biti edukacija i uputiti ih na neke zvukove i na imena nekih izvođača i na neke kompozicije za koje nisu možda imali prilike da ih čuju, odnosno u poplavi svega lošeg ta muzika nije mogla ni da dopre do njih.

NN: Kada smo kod novog albuma, kada se očekuje premijera i da li će i ovaj materijal imati pjesme na engleskom?

ĐORĐE DAVID: Ne. Drugi album je drugačije koncipiran, on će izaći u oktobru. Sad smo u fazi jurcanja spota koji ćemo prvi uraditi. On se zove "Da se ne zaboravi" i obrađeno je devet numera s ex-Yu prostora koje su po našem mišljenju dovoljno jake i dovoljno aktuelne što se teksta tiče i dovoljno intrigantene za nas kao bend da ih uradimo. Naslovna numera s kojom ćemo izaći je pesma "Gde si", Bajagina numera koju smo otpevali zajedno u duetu s Ivanom Peters.

NN: Vi ste bili u žiriju jednog muzičkog takmičenja. Kako biste ocijenili mlade rokenrol talente koji su nastupali u toj emisiji i da li ima budućnosti za rokenrol?

ĐORĐE DAVID: Znam da je bila jedna devojka iz Banjaluke, Kristina Levičnik, međutim mislim da je nakon ispadanja iz daljeeg toka takmičenja realno ukapirala kakvu je šansu propustila sa mnom kao mentorom. Mislim da smo mogli mnogo više da damo, ali to je stvar koncentracije, želje, volje, poimanja i shvatanja svega toga. "Zvezde Granda" su takmičenje koje se bazira na narodnoj muzici, međutim poziv Saše Popovića koji mi je meni uputio ja sam shvatio kao otvoreno davanje prostora da se vidi kako se ljudi iz rokenrola mogu ili ne mogu snaći u svemu tome. Kristina je po mom mišljenju bila unikatna. Kažem vam, žao mi je jer mi se čini da je onako poluozbiljno shvatila priču, a neverovatan je talenat. Imao sam još par ljudi s kojima sam radio i za koje sam mislio da priču mogu da izguraju do kraja, ali čini mi se da im je ceo moj sistem teško pao zato što ja imam varijantu drila koji je vrlo ozbiljan i u stanju sam da po pola sata čoveka vraćam na istu frazu dok je ne usvoji. Ja kao mentor kome je ta ingerencija data smatram da nešto treba ili ne treba da se uradi, neki neverovatni talenti su zato što nisu izdržali taj dril ispali iz tog takmičenja, ali mislim da su svi sada bogatiji za jedno ozbiljno iskustvo i za jednu vrstu škole koja se inače skupo plaća.