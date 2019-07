Đorđe Miljenović za "Nezavisne": Rat je u toku, samo je model ratovanja transformisan

Poznati muzičar Đorđe Miljenović, kojeg šira publika pamti pod imenom Wikluh Sky iz sastava "Bad Copy", najavio je svoj nastup na "Nektar OK festu" na Tjentištu, koji će se održati ovog vikenda.

Ovaj talentovani muzičar je nedavno objavio i novi singl "Treći svetski rat", za koji kaže da nosi poruku da je veliki rat već u toku, a u razgovoru za "Nezavisne" Miljenović još govori o nastupu na Tjentištu, porukama koje ovaj festival nosi, izazovima sa kojima se suočavao tokom karijere, kao i najavi novog autorskog materijala. Svojim obožavaocima koji će doći na nastup je poručio da ponesu dovoljno vode i lubenice jer će nastupiti u 16 časova na pozornici OK Summer stagea.

NN: Najavljen je Vaš nastup na ovogodišnjem izdanju "OK festa" na Tjentištu. Šta spremate za publiku koja dolazi na Vaš nastup?

MILJENOVIĆ: Imajući u vidu da sviramo u četiri popodne, spremam upozorenje da se svako ko dolazi nalije faktorima i potraži mesto bliže Hitnoj pomoći. Biće vruće. Ako iko dođe, nek ponese i nama vode i lubenica.

NN: "Nektar OK fest" svake godine širi poruke ljubavi i okuplja muzičare, ali i mlade ljude iz svih zemalja regiona. Koliko je, po Vama, bitno da jedan festival radi na promociji ovih vrijednosti kao što je uvezivanje mladih?

MILJENOVIĆ: Po mom mišljenju to je nekom bitno, a da li se iko obazire na te poruke - to sumnjam, naročito što većina festivala koristi te poruke pa je to već zanemarujuće. Ipak, znajući ekipu koja to organizuje nemam sumnju da iza toga ipak stoji iskrena namera.

NN: Muzikom se bavite cijeli život. Godine u sastavu "Bad Copy" su Vam donijele regionalnu slavu. Kasnije ste počeli da nastupate kao solo izvođač. Možete li nam reći šta Vam je bio najveći izazov kada ste se okrenuli solo vodama?

MILJENOVIĆ: Izazov je bio da svaki nastup bude bolji od prošlog, da zaradim novac da se skućim i onda pravim nove pesme. Sve je uspelo. Sad su izazovi manje bitni, samo mi je bitno da radim stvari koje me čine srećnim.

NN: Za razliku od Wikluh Skya, Đorđe Miljenović donosi nešto drugačiji zvuk, ali i emotivnije tekstove koji su mnogo više melanholični. Da li na ovaj način Vi više ogolite svoju dušu nego što je to slučaj kada nastupate kao Wikluh Sky?

MILJENOVIĆ: Na albumima koje izdajem solo, izuzev rok opere, uglavnom sav sadržaj pesama je baziran na ličnim iskustvima.

NN: Kada je u pitanju sam autorski rad, gdje pronalazite nadahnuće za Vaše pjesme?

MILJENOVIĆ: Nikada vam to neću reći.

NN: Nedavno je predstavljena pjesma "Treći svetski rat", šta nam možete reći o ovom ostvarenju. Koju poruku nosi?

MILJENOVIĆ: Tiče se moje hipoteze da je taj rat već u toku, samo je model ratovanja transformisan u sprovođenje veštačke selekcije. U slučaju Evrope to je kokainska i amfetaminska pandemija kao što je na Zapadu opioidska. Taj element u društvu uspostavlja nove normative i načine funkcionisanja i socijalne interakcije koje zatim ređaju sve više žrtava. Tako to vide moje oči svaki dan, a statistika klima glavom.

NN: Da li u narednom periodu možemo očekivati još premijera, novi singl ili eventualno album?

MILJENOVIĆ: Da, biće dosta toga u skorašnjem periodu, baš dosta.

NN: Šta biste poručili publici koja će doći na Vaš nastup na "OK festu"?

MILJENOVIĆ: Poručio bih im vodu i kiselo mleko ako izgore na suncu.