Đukićeva muzika osvaja Evropu i Ameriku

BANJALUKA - Prostor za stvaranje muzike je sav prostor koji me okružuje. On se ne može sabiti, niti ograničiti… Svaki šum, svaki cvrkut je moja inspiracija. Moram priznati da pišem svakodnevno, to je moj bijeg u dubine, u unutrašnjost samog sebe, kaže Dalibor Đukić, doktor kompozicije, čiji će autorski koncert biti održan 26. novembra u svečanoj sali Prve kragujevačke gimnazije, a potom će njegove kompozicije biti izvođene i u Bratislavi, a sljedeće godine i u Njujorku. Iako je u junu izabran za dekana Akademije umjetnosti "Slobomir P univerziteta" u Bijeljini, autorski rad nije zapostavio.

AUTORSKI KONCERT U KRAGUJEVCU: "Velika mi je čast i zadovoljstvo što će koncert biti održan u Republici Srbiji, posebno u Kragujevcu, koji je uvijek bio kulturna i izvođačka oaza za naše izvođače. Na koncertu će biti izvedene mnoge moje kompozicije, gdje će učešće imati dobro poznati izvođači iz Banjaluke, Beograda, Sarajeva, a istakao bih i premijerno izvođenje dvije solo pjesme, 'Veliki školski čas' i 'Spasiteljka, Pitateljica', koje će izvesti Vojislav Spasić, vanredni profesor na Muzičkoj akademiji u Kragujevcu", rekao je Đukić i dodao da će kompoziciju "Pjesma prostora za klavir" izvoditi Maja Đogo, prof. sa Muzičke akademije iz Istočnog Sarajeva, a Danijela Gazdić i Dejana Hršum, takođe sa Akademije iz Istočnog Sarajeva, izvodiće Ciklus pjesama za harmoniku i sopran, dok će Gazdićeva izvoditi i kompoziciju "Skomraska igra" za harmoniku solo.

O koncertu u Kragujevcu za "Nezavisne" je govorio i Vojislav Spasić, koji je istakao da je do saradnje sa Đukićem došlo sasvim slučajno, pošto su u neposrednom kontaktu kao profesori univerziteta u velikoj želji da studentima profesionalno pomažu, a ne da odmažu, stupili prije svega u profesionalni kontakt.

"Uz razgovor je kolega Đukić pomenuo da je pisao, pored ostalih, dela i solo pesme. Mene je zainteresovalo da te pesme pogledam, što sam i učinio istog trenutka kada mi je dostavljen kompletan materijal u elektronskoj formi. Tog trenutka sam prepoznao zajednički pravac u muzičkom smislu, pored čega se ni karakterno ne razlikujemo, što smo zaključili posle vrlo kratkog vremena. U našem gradu postoji apsolutno dobra volja i velika želja da se kultura izdigne na što viši nivo, na čemu radimo svi koji se bavimo umetnošću", naveo je Spasić.

"BALKANIKA" U BRATISLAVI: Posljednji mjesec ove godine rezervisan je za trinaesto izvođenje Đukićeve, sada već popularne, kompozicije "Balkanika", koja će ovaj put biti svirana u izvođenju Nikole Kizića na Akademiji umjetnosti u Bratislavi. Tim povodom Đukić je naveo da, kada se kompozicija izvodi u inostranstvu, ljudi koji imaju korijene sa naših prostora se prepoznaju, imaju osjećaj pripadnosti, identiteta, a oni koji to nisu kroz ovu kompoziciju taj naš balkanski mentalitet bolje razumiju. Podsjetio je i da je "Balkanika" premijerno izvedena na jednoj od najeminentnijih muzičkih akademija na svijetu -Muzičkoj akademiji "Gnjesini" u Moskvi, u aprilu 2018. godine, a izveo ju je Stojan Bojić povodom jubileja zaslužnog umjetnika Ruske Federacije Jurija Sidorova.

Kizić, koji radi sa eminentnim profesorom Borisom Lenkom će "Balkaniku" izvesti u okviru svog doktorskog umjetničkog projekta. Kizić kaže da mu je zadovoljstvo predstaviti mladog, ali veoma izvrsnog kompozitora Dalibora Đukića i time zainteresovati kako studente, tako i profesore na Akademiji da u svoj repertoar uvrste kompozicije sa naših prostora.

"Djelo je karakteristično virtuoznošću, koherentnošću, preciznošću i melodijsko-unutrašnjim izrazom. Sam izbor kompozicije 'Balkanika', koju predstavljam slovačkom auditorijumu, govori o izvanrednom kvalitetu kojim ocenjujem navedeno djelo", istakao je Kizić.

SLJEDEĆA GODINA U ZNAKU NJUJORKA: Posebna čast za Đukićev dosadašnji rad je i činjenica da će njegovu kompoziciju "Balkan Eroico" za harmoniku i orkestar sljedeće godine u Njujorku izvesti Stefan Ćeha.

"Njujork je još od 1838. godine poznat po nastanjivanju prvih Srba, a 1899. godine održana je godišnja zabava koju je priredilo 'Društvo sjedinjenih Srba'. Po svim ovim podacima vidimo da se još od davnina njeguje tradicija ljudi koji su se sa naših prostora preselili i nastanili u Njujorku. Svi ti ljudi sa sobom su ponijeli svoje običaje i kulturno nasljeđe koje su generacijama prenosili na svoje potomke. Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo biti dio te velike metropole i svojim djelom na skroman način doprinijeti bogaćenju i jačanju kulturne baštine", rekao je on.

Stefan Ćeha je pojasnio da je do ideje o izvođenju ove kompozicije u SAD došlo sasvim spontano, prilikom razgovora sa jednim dirigentom kojeg je upoznao na koncertu kojim je ovaj dirigovao u Njujorku. Naglasio je da je do sada veoma uspješno sarađivao sa Đukićem, a da će "Balkan Eroico" biti "projekat" koji će njegov muzički jezik i uopšte njegovu muziku predstaviti i približiti jednom, u svakom smislu, drugačijem narodu.

"Dok smo razgovarali o potencijalnoj saradnji, članovi orkestra kog čine isključivo muzičari iz SAD otvoreno su pokazivali zainteresovanost za našu muziku i oduševljenje našim naporima koje ulažemo u promociju klasične muzike. Veoma se radujem izvođenju ove kompozicije, koja, pored izrazito bogatog harmonijskog jezika, nosi snažnu poruku o našim prostorima, našoj muzici i našem, kako sam naziv kaže - 'herojskom Balkanu'", istakao je ovaj harmonikaš.

Dodao je da će to biti veliki izazov, s obzirom na to da će on biti prvi solista na harmonici koji je ikada nastupio sa orkestrom čije će ime moći otkriti u narednim mjesecima. Ali, prvenstveno, dodaje Ćeha, izazov će biti predstaviti i otkriti našu muziku ljudima sa drugog kontinenta, kao i započeti period saradnje dva naroda.