Đukićeve kompozicije osvajaju Evropu i SAD

BANJALUKA - Nakon što je kompozicija "My Country" banjalučkog kompozitora Dalibora Đukića premijerno izvedena na Državnom univerzitetu u Oklahomi u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj uspješni kompozitor otkrio je za "Nezavisne" kakve su impresije američke publike i koji su njegovi naredni muzički planovi.

Naime, "My Country" je protekle nedjelje izveo poznati kvartet saksofona "h2 quartet" iz SAD, za koji je Đukić i pisao ovu kompoziciju.

"Kompozicija je nastala kao vid porudžbine koju sam dobio od strane tog kvarteta. Ona je ophrvana folklorom sa prostora Balkana. S obzirom na to da sama folklorna tradicija na neki način intenzivno živi u meni i svakodnevno me bogati svim svojim ljepotama, ja kroz druge kompozicije, a naročito kroz kompoziciju 'My Country', nastojao sam da se toj folklornoj tradiciji odužim", kaže Đukić, zadovoljan jer se poslije mnogih evropskih centara za njegove kompozicije čulo i u SAD.

"To je moj prvi nastup na prostoru SAD i nakon ovog projekta već imam planove za dalju saradnju sa kvartetom saksofona 'h2 quartet', te se nadam se da će oni ponovo izvesti moju kompoziciju u Francuskoj na svjetskom festivalu saksofona", otkriva Đukić. Iako nije prisustvovao premijeri svoje kompozicije u SAD, članovi "h2 quarteta" prenijeli su mu impresije publike iz Oklahome.

"Mnogim ljudima koji su prisustvovali koncertu, kako su mi napisali, bila je jedna od najomiljenijih kompozicija koja je te večeri izvedena na programu 'h2 quarteta'", kaže Đukić, koji je ovih dana imao i premijere na Balkanu. Njegova kompozicija "Duo NeSte", koja je posvećena istoimenom duu i koja je uvrštena u njihov program, izvedena je u utorak u Kotoru.

Koncertna turneja pomenutog dua se nastavlja, tako da su u srijedu svirali u Herceg Novom, zatim slijede koncerti u Cetinju, Podgorici, Aranđelovcu...

"Istakao bih da će 8. marta biti izvedene četiri moje kompozicija u Berlinu. Radi se o kulturno-privrednoj manifestaciji 'Dunavski salon 2018', koju organizuje Ambasada BiH u Berlinu sa Vladom Savezne pokrajine Baden Württemberg, gdje je BiH prvi put zemlja partner", naveo je Đukić, dodajući da će gosti pomenute manifestacije biti predstavnici kulturne i političke elite Berlina i Njemačke, te diplomatski kor i dijaspora.

Kompozicije Dalibora Đukića "Sensibile" i "Pastorala" u Berlinu će izvesti perspektivni mladi harmonikaš Stefan Ćeha, "Pjesme zavičaja" izvodi Marko Stojanović, dok "Duo NeSte" izvode Nemanja Potparić i Stevan Savić.