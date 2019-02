Đule Van Gogh za "Nezavisne": U harmoniji i miru porodice je beg iz ovog bezumlja

​Mogu da kažem da smo ponosni na činjenicu da smo ispunili obećanje i da smo pre par meseci zamišljeni dan, Svetski dan radija, 13. februar, zapravo odredili kao dan u kojem će se regionalno pojaviti CD kao poklon uz novine "Kurir". Onda mi je nekako još draže, dan je sunčan, raspoloženje je predivno, a ljudi će moći da prislone CD uz sebe, a ne mobilni telefon jer nosač zvuka je nešto na čemu smo mi odrasli - ploča, CD i kaseta, tako da, eto, poklon svima regionalno, rekao je Zvonimir Đukić Đule, frontmen benda "Van Gogh". Njihov novi studijski album "More bez obala" objavljen je juče, a Đule je u intervjuu za "Nezavisne" istakao da je sam album potpuno drugačiji od prethodnih, te da "Van Gogh" ne voli kada se ponavlja.

"Godi nam kad svaki put donesemo nešto novo i u zvuku i u turneji koja tek predstoji. Rano je za utiske, ja ne mogu da kažem da je ovo najbolji album 'Van Gogha', publika i huk publike će kazati kakav je to album. Meni je ovo jedan od dražih u karijeri, pored 'Opasnog plesa', i ovaj album zaslužuje pažnju. Naravno, sada su pesme u naručju publike i publika je tu da im udahne svoje raspoloženje. Neka im bude radost na volju, ipak poklon je poklon", istakao je Đule.

NN: Ima li isplativosti u snimanju albuma danas, ili su oni ipak samo satisfakcija za muzičare kao jedna zaokružena cjelina?

ĐULE: Da ti kažem, ja nisam od onih koji vole da izdaju singlove pod izgovorom da nije isplativo i da nije vreme za albume. Grupa "Van Gogh" ima priču i ima film i taj film se odmotava kroz note i stihove. Zato postoji album kao neka knjiga. To je kao film u bioskopu. Sigurno nećeš ući u bioskop da pogledaš sekvencu nekog filma, već u njegovoj celoj dužini, tako da nema isplativosti nikakve, mi smo pod našom etiketom izdali album, finansirali album i poklonili ga ljubiteljima naše muzike. Dakle, ne postoji nikakva isplativost i ne postoji ništa što može da se protumači kao neka zarada ili dobit. Želja nam je bila da mladi ljudi u ovoj eri digitalizacije drže nosač zvuka u ruci i da ga stave negde na policu, kao album koji će slušati kod kuće ili negde u kolima, tako da je to jedno kratko i pravo objašnjenje zašto CD svima onima koji poštuju naš rad.

NN: Šta je za Vas bio najveći izazov tokom snimanja ovog studijskog materijala?

ĐULE: Neizvesnost. Neizvesnost kako će to na kraju sve ispasti i da li će nas album po ko zna koji put voditi u pravom smeru i da li će doći do poklonika, te da li će se ostvariti naša zamisao i ideja da u jednom danu dođemo do poklonika i svih ljudi regionalno. Bila nam je želja da ljudima poklonimo radost celog albuma, a ne fragmenata singl po singl. Sada se pojavio i jedan "lyrics" video na našem kanalu gde će ljudi moći uz video sa tekstom da isprate celi album, a sve radio-stanice u regionu su dobile naš novi album na poklon i to kažem na Svetski dan radija. Danas neki sadržaji drugačijeg smisla i karaktera prete da mladim ljudima skrenu pažnju sa bitnih stvari. Ovo je naš doprinos da na najlepši mogući način komuniciramo sa publikom i da im odvučemo pažnju od neukusnih sadržaja koji im se nude.

NN: Kakvi su Vaši planovi kada je u pitanju promocija novog materijala i da li će biti koncerata s ove strane Drine?

ĐULE: Sve ovo ne bi imalo smisla niti uporišta u realnosti da se "Van Gogh" ne raduje koncertima, turnejama, i da krenemo u susret staroj i novoj publici, te da krenemo po ko zna koji put u susret istim tablama gradova i gradova gde smo mnogo puta do sada bili. Biće drugačija turneja koja će doneti neko novo raspoloženje grupe "Van Gogh", i neka nova iznenađenja. Svakako da se radujemo i dolasku u Banjaluku, kao i koncertima u celom regionu.

NN: Spomenuli ste neukusne sadržaje sa televizije... Šta je, po Vašem mišljenju, izlaz ljudima u ovom današnjem vremenu besparice, medijskih tračeva i ubistava svuda oko nas i gdje Vi pronalazite taj izlaz?

ĐULE: U porodici. Harmonija i mir porodice su beg iz ovog bezumlja koje se dešava na globalnom nivou. Zagrljaj najmilijih i ljubav u zagrljaju najmilijih je nešto što jedino ima smisla. Negujte dobre sadržaje i sklad i harmoniju u porodici. To nije nikakav savet, niti želim da budem mnogo pametan i da popujem ljudima - to je negde moja želja ljudima, jer iz porodice izlazi kako vaspitanje tako i svi maniri, a svi sadržaji koji dolaze sa televizije, mili ljudi, ima dugme koje kaže napred i nazad, da ne pričamo i prihvatamo te mamce koji nam se bacaju i koji hrane naše nezadovoljstvo. Promenite dugme na televizoru, pustite muziku koja vam godi i budite u zagrljaju porodice. Sve ostalo nema smisla.

Vezana vijest: "Van Gogh" predstavio spot za pjesmu "Možda baš sad"