Đule za "Nezavisne": Umesto distance, očekujte emotivnu konstantu

Posle skoro dva meseca provedena između četiri zida, pomisao na to da ćemo ponovo biti koncertno aktivni čini nas srećnim. Zadovoljstvo nam je da drugi put nastupamo na 'OK festu' na Tjentištu, rekao je Zvonimir Đukić Đule iz grupe "Van Gogh" povodom nastupa na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa" na Tjentištu.

Verujem da će ovo izdanje festivala po mnogo čemu biti upamćeno kao posebno, ljudi su se uželeli druženja nakon izolacije i svega što nas je zadesilo. Kažu da muzika unosi svetlo u mrak te sam stoga siguran da će odličan lajnap tokom sve tri festivalske večeri, notama i stihovima, kako i dolikuje svakom od najavljenih imena, doneti radost publici, a da će se salva rifova i horskog pevanja tog vikenda kao vatromet razliti po noćnom nebu iznad Tjentišta", istakao je Đule.

Festival će biti održan od 14. do 16. avgusta u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, na kojem je "Van Gogh" ranije nastupao, i kako Đule kaže, u pitanju je događaj koji ljude rastereti uobičajenog urbanog pritiska.

U intervjuu za "Nezavisne" Đule govori i o projektima koncerata iz izolacije, trenutnoj slici kulture u našem regionu, kao i o novoj postavi ovog poznatog sastava.

NN: Ovo nije prvi put da nastupate na ovoj jedinstvenoj lokaciji. Kakva iskustva nosite sa ranijeg nastupa?

ĐULE: Sećam se da me je prvi put po dolasku na Tjentište čist vazduh u sekundi uparkirao u san. Pamtim jutarnju kaficu u super organizovanom kampu, sunce, druženja sa frendli ekipama iz celog regiona i inostranstva, kupanje u velikom bazenu koji svojim oblikom podseća na veliko srce i ambijent koji prvim sumrakom ljude naelektriše pozitivnim raspoloženjem pred svaku koncertnu noć. Publika rasterećena uobičajenog urbanog pritiska, već po samom dolasku na festivalsku lokaciju, kao po komandi, počinje svoj ljubavni ples, a čin menjanja užarenog asfalta za bosi hod po mekanoj travi nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

NN: Svi smo u proteklom periodu bili primorani na ograničeno kretanje. Vi ste ipak odlučili da svoj zvuk podijelite s ljudima putem online nastupa pa ste, između ostalog, imali nastup koji je trajao 12 sati. Kako ste došli na tu ideju?

ĐULE: Samo smo želeli da budemo u kontaktu sa ljudima iz celog sveta i da im sedenje kod kuće tih dana učinimo podnošljivijim i makar malo prijatnijim. Vodio nas je instinkt, nismo razmišljali o tome šta ćemo sve svirati od 17 časova popodne do pet časova ujutru u kontinuitetu, već smo samo uzeli instrumente u ruke i muzika je krenula da izlazi iz nas. Da smo kojim slučajem analizirali zamisao, ko zna, možda bismo i odustali od nje. Sve je delovalo teško izvodljivo, a opet sa druge strane inspirativno, niko pre nas ništa slično nije uradio. Tokom lajv strima osetili smo super raspoloženje preko pola miliona ljudi, koliko nas je pratilo širom sveta. Kad se sve završilo, preleteli smo pogledom materijal i izbrisali ga. Posvetili smo tu noć ljudima koji su je proveli s nama, bez želje da sadržaj postavimo na naš YouTube kanal i tim činom ga monetizujemo.

NN: Pojava pandemije pokazala je da umjetnost igra veliku ulogu u našim životima, jesmo li izašli iz ovoga pametniji i hoćemo li više ulagati u kulturu?

ĐULE: Iskreno, ne znam ni na kojoj smo to stanici izašli, a ni u koji smo to voz posle svega ušli! Ako me pitate da li će nam umetnost življenja posle ovoga što nas je zadesilo biti potrebnija više nego ikada dosad, moj odgovor je da, jer više ništa na ovoj planeti neće biti isto kao pre. Što se tiče direktnog ulaganja u kulturu, između ostalog, mišljenja sam i da, dokle god mediji suštinski ne promene kurs svog tematskog delovanja, nada ne postoji, a čin ulaganja u kulturu bez jasne svesti o tome da oko nas postoje i vredno rade mnogi talentovani ljudi kojima je ta podrška neophodna je besmislen čin.

NN: Svjedoci smo posljednjih godina velikog broja muzičkih emisija u kojima nastupaju novi mladi talenti. Međutim, tu je očita kriza autorstva. Kako vi gledate na rješavanje ove krize i kako možemo dobiti više autora?

ĐULE: Čovek, kad je mlad, on je talentovan na svoj autentični način. Treba ga bodriti u nameri da preskoči kalup i treba pozdraviti bunt koji mu krasi napon u srcu. Ponekad i te autorske krize koje pominjete mogu biti i te kako kreativne, zašto ih se "rešavati", pre ili kasnije, ruža uvek nikne iz pupoljka, a ne obrnuto.

NN: Šta poručujete publici koja očekuje vaš nastup na "Nektar OK festu"?

ĐULE: Radujemo se susretu s publikom i jedva čekamo nastup na "OK festu". Publika od nas, umesto socijalne distance, može da očekuje energetsku i emotivnu konstantu. Nastupamo kao trio, a zvuk s albuma "Strast", "Hodi" i "Opasan ples" ponovo čini okosnicu naše energije. Verujem da će lepo vreme biti na našoj strani i jedva čekam taj magični zagrljaj s publikom.