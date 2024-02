Dobitnici Gremija u 2024. godini: Tejlof Svift ušla u istoriju

​U Los Anđelesu je sinoć održana 66. dodjela najprestižnijih muzičkih nagrada na svijetu - Gremi. Kao što je i bilo predviđano najveći broj nagrada osvojile su žene.

Tejlor Svift je za svoj album "Midnights" osvojila prestižnu nagradu Gremi u kategoriji album godine, što joj je donijelo četvrtu pobjede u toj kategoriji tokom karijere, a to je najveći broj što je jedan izvođač ikada osvojio.

Sviftova je takođe osvojila nagradu za najbolji pop vokalni album i iznenadila je publiku najavivši da će svoj sljedeći album, "The Tortured Poets Department", objaviti 19. aprila.

SZA je imala najviše nominacija od svih izvođača ove godine sa devet, uključujući nagrade za album godine, ploču godine i pjesmu godine. Sinoć je ponijela nagradu za pobjedu za najbolju R&B pjesmu i najbolji album.

Majli Sajrus je osvojila nagradu za ploču godine za "Flovers“, a Bili Ejliš je osvojila za pjesmu godine za "What Was I Made For? ”.

Dama čije je prisustvo imalo posebnu pažnju bila je Selin Dion. Njoj je dodijeljena čast da uruči nagradu za album godine tokom 66. dodjele Gremi nagrada.

Evo i liste dobitnika Gremi nagrada:

ALBUM GODINE

Tejlor Svift - "Midnights"

PLOČA GODINE

Majli Sajrus - "Flowers"

PJESMA GODINE

Bili Ajliš - "What Was I Made For?"

NAJBOLJI NOVI IZVOĐAČ

Viktorija Mone

NAJBOLJI POP ALBUM

Tejlor Svift - "Midnights"

NAJBOLJE POP SOLO IZVOĐENJE

Majli Sajrus - "Flowers"

NAJBOLJI POP DUO/GRUPA NASTUP

SZA Featuring Fibi Bridžers - "Ghost in the Machine"

PROIZVOĐAČ GODINE, NEKLASIČAN

Džek Antonof

TEKSTOPISAC GODINE, NEKLASIČAN

Teron Tomas

NAJBOLJI REP ALBUM

Killer Mike - "Michael"

NAJBOLJI REP PERFORMANS

Killer Mike ft. André 3000 - "Scientists & Engineers"

NAJBOLJI KANTRI ALBUM

Lejni Vilson - "Bell Bottom Country"

NAJBOLJI KANTRI SOLO PERFORMANS

Kris Stejplton - "White Horse"

NAJBOLJI ROK ALBUM

Paramore - "This Is Why"

NAJBOLJI ROK PERFORMANS

Boygenius - "Not Strong Enough"

NAJBOLJI R&B ALBUM

Viktorija Mone - "Jaguar II"

NAJBOLJI R&B PERFORMANS

Koko Džons - "Internacionalna medicinska pomoć"

NAJBOLJI ALBUM, ALTERNATIVNA MUZIKA

Boygenius - "The Record"

NAJBOLJI PERFORMANS, AFRIČKA MUZIKA

Tajla - "Water"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.