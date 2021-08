Dobra muzika obilježila drugo veče Nektar OK Festa

Na "Sky Cola OK Summer Stageu" ovogodišnjeg Nektar OK Festa Nebs Jack juče je započeo muzičku priču DJ setom koji je rasplesao sve one koji su bijeg od sunca potražili pored bazena.

Uslijedili su nastupi Mladena Tomića i Tonija Juranovića, a upravo ovaj dvojac bio je zadužen za after party u OK kampu koji je trajao do jutarnjih sati.

Neprolazni hitovi Bajage i Instruktora prolamali su se NP Sutjeska, a još jednom su dokazali zašto su miljenici svih generacija posjetilaca Nektar OK Festa.

Pored muzičkog programa, odličnu posjećenost zabilježila je i promocija knjige Dušana Vesića "Bunt dece socijalizma", a uz pojavu prvih zvijezda na vedrom nebu, posjetioci su uživali u projekciji filma "Nebeska tema - priča o Vladi Divljanu".