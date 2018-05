Dodijeljene Bilboard nagrade: Ed Sheeran umjetnik godine

Ed Sheeran proglašen je najboljim umjetnikom na dodjeli Billboard Music Awards za ovu godinu. Ceremonija je sinoć održana u areni MGM Grand Garden u Las Vegasu. Sheeran nije prisustvovao dodjeli nagrade, ali se obratio publici putem videa te otpjevao pjesmu “Galway Girl”.

Osim toga, veče su obilježili i Taylor Swift, Kendrick Lamar i Bruno Mars. Domaćin showa bila je Kelly Clarkson koja je takođe i nastupala, a društvo su joj pravili brojni poznati glumci. Neprimjećena nije mogla proći ni Janet Jackson koja je dobila nagradu Ikone za 2018. godinu, a ovo joj je bio prvi televizijski nastup u posljednjih devet godina.

Pogledajte neke od najznačajnijih momenata ovogodišnje dodjele, kao i listu dobitnika.

Lista dobitnika

Umjetnik godine: Ed Sheeran

Najbolji novi umjetnik: Khalid

Nagrada za najbolje postignuće na top listama Billboarda: Camila Cabello

Najbolji muški izvođač: Ed Sheeran

Najbolji ženski izvođač: Taylor Swift

Top Duo/Grupa: Imagine Dragons

Top umjetnik s liste Billboard 200: Drake

Top Hot 100 umjetnik: Ed Sheeran

Umjetnik s najboljim streaming pjesmama: Kendrick Lamar

Umjetnik s najprodavanijim pjesmama: Ed Sheeran

Umjetnik s najboljim radio pjesmama: Ed Sheeran

Top društveni umjetnik: BTS

Umjetnik s najboljim turnejama: U2

Top R&B umjetnik: Bruno Mars

Top R&B muški izvođač: Bruno Mars

Top R&B ženski izvođač: SZA

Najbolja R&B turneja: Bruno Mars

Top Rap umjetnik: Kendrick Lamar

Top Rap muški izvođač: Kendrick Lamar

Top Rap ženski izvođač: Cardi B

Najbolja Rap turneja: JAY-Z

Top Country umjetnik: Chris Stapleton

Top Country muški izvođač: Chris Stapleton

Top Country ženski izvođač: Maren Morris

Top Country Duo/grupa: Florida Georgia Line

Top Country turneja: Luke Bryan

Top Rock umjetnik: Imagine Dragons

Top Rock turneja: U2

Top Latino umjetnik: Ozuna

Top Dance/Electronski umjetnik: The Chainsmokers

Top kršćanski umjetnik: MercyMe

Top Gospel umjetnik: Tasha Cobbs Leonard

Nagrade za albume

Top Billboard 200 album: Kendrick Lamar “DAMN.”

Najprodavaniji album: Taylor Swift, reputation (WINNER)

Top Soundtrack: “Moana”

Top R&B album: Bruno Mars “24K Magic”

Top Rap album: Kendrick Lamar “DAMN.”

Top Country album: Chris Stapleton “From A Room: Volume 1”

Top Rock album: Imagine Dragons “Evolve”

Top Latin Album: Ozuna “Odisea”

Top Dance/Elektronski album: The Chainsmokers “Memories…Do Not Open”

Top kršćanski album: Alan Jackson “Precious Memories Collection”

Rop gospel album: Tasha Cobbs Leonard “Heart. Passion. Pursuit.”

Nagrade za pjesme

Top Hot 100 pjesma: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber “Despacito”

Najbolja streaming pjesma (audio): Kendrick Lamar “HUMBLE.”

Najbolja streaming pjesma (video): Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber “Despacito”

Najprodavanija pjesma: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber “Despacito”

Top radio pjesma: Ed Sheeran “Shape of You”

Top saradnja: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber “Despacito”

Najbolja R&B pjesma: Bruno Mars “That’s What I Like”

Najbolja rap pjesma: Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Top country pjesma: Sam Hunt, “Body Like A Back Road”

Top rock pjesma: Imagine Dragons “Believer”

Top latino pjesma: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber “Despacito”

Top dance/elektronska pjesma: The Chainsmokers & Coldplay “Something Just Like This”

Top kršćanska pjesma: Hillsong Worship “What A Beautiful Name”

Top gospel pjesma: J.J. Hairston & Youthful Praise “You Deserve It”

(avaz,ba)